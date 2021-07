Danmark har i sidste øjeblik fået yderligere to svømmere med til OL i Tokyo.

I en pressemeddelelse skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF), at svømmerne Karoline Sørensen og Clara Rybak-Andersen får plads på flyet til Japans hovedstad.

Årsagen er, at Danmark kan stille op i 4 x 100 meter medley for kvinder, fordi et andet land ikke har valgt at gøre brug af sin plads.

Danskerne havde ikke kvalificeret sig i disciplinen ved EM i Budapest tidligere på året.

Ved det seneste OL i 2016 var Danmark ellers en af de bedste nationer i medleykonkurrencen. En kvartet bestående af Pernille Blume, Jeanette Ottesen, Rikke Møller Pedersen og Mie Ø. Nielsen svømmede sig til bronze, men siden dengang har Nielsen og Pedersen valgt at stoppe karrieren.

Med indlemmelsen af de to kvinder består den danske svømmetrup ved sommerlegene i år af 11 atleter.

Foruden Karoline Sørensen og Clara Rybak-Andersen er Pernille Blume, Alexander Aslak Nørgaard, Signe Bro, Tobias B. Bjerg, Anton Ørskov Ipsen, Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen og Jeanette Ottesen udtaget.

Den danske chef de mission ved OL, Søren Simonsen, forventer et stærkt dansk svømmehold ved sommerlegene.

- Der viste sig en mulighed for at få endnu en dansk holdkap med, og den tog vi med glæde imod.

- Med i alt 11 atleter stiller dansk svømning med et imponerende hold til Tokyo-legene, og de danske tv-seere kan se frem til mange spændende konkurrencer med dansk deltagelse i Tokyo Aquatics Centre, siger han.

Danmark vandt i alt to medaljer ved OL i Rio for fem år siden.