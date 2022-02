Danmark holder vejret: Stjerne i smerter

Onsdag venter en af de største kampe i dansk ishockeyhistorie, hvis ikke dén største.

Det er dog uklart, om Nicklas Jensen er med i OL-kvartfinalen mod russerne.

Med bare fem minutter igen af 3-2-triumfen over Letland måtte han udgå. Den danske landsholdsspiller gled forbi en lette, som han havde kontakt med med venstre arm.

Kort efter holdt han armen ind til maven og var tydeligvis i store smerter. Den 28-årige dansker forlod isen og gik i omklædningsrummet.

- Det ser ikke godt ud, oplyser den danske lejr til TV 2 Sport.

OL-brag venter

Der er desværre ikke lang tid til at komme sig. Allerede onsdag morgen klokken 7 spiller Danmark OL-kvartfinale.

Danmark har også mødt russerne tidligere ved OL. Her blev det til et nederlag på 0-2.

Efter tirsdagens vigtige sejr over Letland var landsholdsspiller Morten Poulsen rørt.

- Lidt følelsesladet er jeg lige nu. Det er lidt en drøm at stå og snakke om OL-kvartfinale, mens adrenalinen kører. Jeg er her med 20 rigtig gode kammerater, og det er et stolt øjeblik, siger Morten Poulsen med blanke øjne.