Danmark i finalen efter vildt drama

Efter et vildt drama er Danmark sikret endnu en medalje ved OL i Tokyo.

Tirsdag formiddag dansk tid lykkedes det 4000 meter-holdet at kvalificere sig til finalen efter sejr over Storbritannien, men først efter en nervepirrende ventetid, mens IOC, den internationale cykelunion, voterede efter et dramatisk styrt på sidste omgang.

Her kørte Frederik Rodenberg ind i en britisk rytter, der havde sluppet sine holdkammerater og stille trillede mod mål. Rodenberg så ham ganske enkelt ikke og kolliderede med ham, så de begge røg i gulvet.

Mens briterne fuldførte, stoppede danskerne med at køre, og alt var omgående kaos.

For mens de første meldinger gik på, at danskerne skulle diskvalificeres for at have ramt en modstander, var der også forlydener om, at briterne havde tabt, da deres tredjemand var blevet indhentet, hvilket er lig med nederlag.

IOC meddelte dog, at Danmark havde indhentet briterne, og dermed var de klar til finalen.

Kl. 11.20 dansk tid kom den officielle bekræftelse også over højtalerne i Tokyo, og de danske cykeldrenge kunne langt om længe endelig juble over finalepladsen.

