Danmark klager over OL-forhold

Forholdene for to danske landsholdsspillere på et isolationshotel i Beijing er uacceptable, siger DIF-formand

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har afleveret en klage til arrangørerne af vinter-OL i Beijing.

Det sker for at få ændret nogle "uacceptable forhold" for ishockeyspillere Matthias Asperup og Nick Olesen, der har siddet på et isolationshotel den seneste uge i Kinas hovedstad.

Det fortæller DIF's formand, Hans Natorp, til DR Sporten.

- Det drejer sig om flere forhold, som ikke lever op til de rammer, vi er blevet lovet.

- Maden er ikke tilstrækkelig, og udvalget passer ikke til topatleter, de har ikke noget træningsudstyr, så de kan holde sig i gang, det er svært for os at være i dialog med dem på grund af dårlig netforbindelse, og de sanitære forhold og rengøringen halter, siger Hans Natorp til DR Sporten.

DIF-formanden fortæller desuden, at de to danske ishockeyspillere heller ikke har adgang til frisk luft eller psykologhjælp.

- Vi er nået dertil, hvor det rent menneskeligt ikke er i orden, siger Natorp.

Det mandlige danske ishockeylandshold indleder vinter-OL onsdag, hvor Tjekkiet er modstanderen.

Bizarre scener: Alle spiller med mundbind