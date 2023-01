Danmark og Norge siger nej: - Den helt forkerte vej

Den Internationale Olympiske Komité har åbnet døren for at russiske og belarusiske atleter kan deltage ved de kommende lege i 2024 og 2026. Det er dog ikke noget, som hverken Danmark eller Norge støtter op om

Der er ikke nogen hjælp at hente i Danmark og Norge for russiske og belarusiske atleter, der ønsker at deltage i de kommende olympiske lege.

Tværtimod faktisk.

Hans Natorp, der er formand for Danmarks Idrætsforbund, fortæller til Altinget, at tiden ikke er inde endnu til at diskutere, hvorvidt russiske atleter skal deltage i OL i Paris.

- Siden invasionen i Ukraine i februar sidste år, har situationen jo ikke ændret sig. Tværtimod. Den er eskaleret.

- En række nationer sanktionerer Rusland, og virksomheder på stribe har trukket sig ud af landet efter invasionen af Ukraine. Derfor går man den helt forkerte vej ved at åbne for russisk idræt, siger Natorp.

Hans Natorp er klar i spyttet omkring Rusland og Belarus. Foto: Hans Sylvest/Ritzau Scanpix

Norge er enige

Vores skandinaviske naboer fra Norge er på bølgelængde med Hans Natorps udmelding og i en pressemeddelelse fra det norske idrætsforbund understreger de også, at de ikke er enige med IOC.

Det skriver Dagbladet.

- Norges idrætsforbund har helt siden februar sidste år haft et klart standpunkt omkring spørgsmålet om, hvorvidt Rusland og Belarus skal have lov at deltage i international idræt. I den nuværende situation er dette ikke i orden, og vi fraråder det stærkt. Dette standpunkt er uændret, står der i pressemeddelelsen.

Ukraine er ikke overraskende også meget utilfredse med IOC og den mulige deltagelse for atleter fra de to krigsførende nationer, og den ukrainske sportsminister Vadym Goutzeit kalder det helt uacceptabelt.

