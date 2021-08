Danmark skuffer og taber 30-33 til Sverige

Det blev noget af en søndagstur i lidt for meget frigear og helt uden cruise control, da Danmark sluttede gruppespillet af mod de svenske VM-sølvvindere fra i januar.

Med cifrene 30-33 napper Mikkel Hansen & hans crew trods alt førstepladsen i gruppen og skal nu møde mægtige Norge i kvartfinalen tirsdag.

Det holdt hårdt mod svensken ...

- For helvede!

Hvis spillerne ikke skulle kunne finde forklaringer på, hvorfor de savner tilskuere i hallerne, så får de én helt gratis lige her og nu:

Med 8.000 inden døre i Yoyogi National Stadium ville der være en chance for, at Emil Jakobsen det mindste kunne lade som om, han ikke lige hørte skideballen efter en brændt fløjchance – eller Mathias Gidsel kunne spille tunghør ovre på den fjerne back i forsvaret efter en misset forsvarsaktion.

Danmark kunne tåle at tabe med fire til Sverige og alligevel nappe førstepladsen i gruppen og den sene kvartfinale mod Norge tirsdag aften kl. 20.45.

Nikolaj Jacobsen spillede og sparede. Kevin Møller startede inde – i forsvar – for landstræneren spillede syv mod seks fra start med to skovhugger dybt inde i den mørke, svenske granskov, de kalder 6:0 på de kanter og har perfektioneret i en grad, der altid giver modstanderne problemer.

Danmark tabte til Sverige: Foto: Liselotte Sabroe

Men danskerne brændte og brændte, selv om styrmand Hansen i vanligt, langsom slentre-stil med pludselige eksplosioner og hastige sideafleveringer forsøgte at spille streg, fløj eller streg med Mathias Gidsel som bande.

Mikkel Hansen ødslede selv to af de pæne væk og missede helt uhørt to straffekast, og da svenskerne to gange havde scoret i tomt mål – og haft to forbiere – blev der sat en foreløbig stopper for sparerunden.

Den sendte fra start Magnus Landin, storebror Niklas og Lasse Svan på bænken. Lasse Andersson er stadig ikke i stand til at spille og skal nu til endelig eksamen – kan han eller kan han ikke fortsætte. Sidste chance for at bytte Simon Hald ind i truppen er inden kvartfinalen.

Men to redninger inden pausen er sjældent nok til triumf, og svenskerne, der sparede strategen og den evige slugger Jim Gottfridsson fra start, lugtede pludselig , at de kunne hente både sejr og tilstrækkeligt med scoringer til at gå efter førstepladsen i gruppen.

En sejr på seks basser ville i det samlede regnskab sende Sverige foran Egypten og mase Danmark ned på tredjepladsen i den olympiske bogføring for gruppe B.

Men som mod Portugal blev møtrikkerne strammet en anelse efter pausen. Sverige rykkede efter et kvarter af første rundgang i front 13-9, og det blev sgu 16-10 til de blågule fire minutter før pausen. Stillingen ved halvtid: 13-17 med Sverige nævnt sidst.

Niveauet blev løftet et cru i anden halvleg, og der blev trukket og leveret udvisninger som bevis. Men de rød-hvide hostede konstant tre-fire scoringer efter svenskerne – og altså på randen af, hvad de havde i tanken i forhold til at snuppe førstepladsen.

Ti minutter før tid smaskede de nyudnævnte straffekastskytte Johan Hansen fra fløjen Danmark på 26-28, men den stilling blev hurtigt forvandlet til ildevarslende 26-30 og 28-32 fire minutter før tid.

Det holdt lige akkurat til sidst – nu starter den olympiske håndboldturnering for alvor!