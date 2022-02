Danmark slutter som nummer sjok

De danske curlingherrer slutter sidst af de ti deltagere ved vinter-OL i Beijing.

Det står klart, efter at skipper Mikkel Krause og det danske hold onsdag tabte med 3-10 til Italien.

Danskerne fik ellers en lovende start på kampen med en føring på 2-0 efter første ende.

Herefter startede nedturen, og Italien vandt de næste tre ender og bragte sig i front med 5-2. I sjette ende gik det helt galt, da modstanderen fik fire sten i huset og øgede til 9-3.

Da italienerne i syvende ende gjorde det til 10-3, blev der sagt tak for kampen.

Selv om der fortsat resterer en enkelt kamp for Danmark i gruppespillet, så er det ikke længere muligt for danskerne at komme væk fra sidstepladsen.

Danskerne afslutter natten til torsdag den olympiske kampagne mod USA, der kæmper for at nå semifinalerne, hvor Sverige og Storbritannien har sikret sig en plads.

Danmark har blot hentet en enkelt sejr ved legene i Beijing og indkasseret syv nederlag.

På kvindesiden har Danmark klaret sig en anelse bedre med to sejre og fem nederlag, inden de sidste to kampe, hvor Sydkorea og Canada venter.