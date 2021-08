Mikkel Hansen spillede sig gevaldigt op efter pausen, Niklas Landin fik fat inde i skuret, Mathias Gidsel så træt ud, men funklede, og Mads Mensah og Jakob Holm leverede – og så har vi bare nævnt en nævefuld – da Danmark spillede sig i OL-semifinalen mod Spanien.

Danmark slog Norge 31-25 efter 13-12 ved pausen.

Dramaet stod Sander Sagosen for, da han mod slutningen smadrede Mathias Gidsel i brædderne under endnu et vestjysk kamikazeangreb af den slags, ynglingen ynder at omtale som ’at tage hovedet under armen.’

Det var lige ved at blive virkelighed! Overgrebet var alt for voldsomt, og den norske stjerne trak sin tredje udvisning og ud for rødt!

Puha! Det blev indledningsvist lige så tænderklaprende spændende og tæt som frygtet på forhånd. Der var masser af lyd på den danske bænk fra start, og Nikolaj Jacobsens krigere kom farende med determinerede blikke og voldsomme brøl ved hver en vellykket aktion – og dem var der mange af fra start.

Det kan så tænkes, at de emsige japanske coronagesandter af samme årsag indfører tvunget mundbind med lyddæmper til næste kamp – man ved aldrig…

Men i hvert fald hamrede Danmark på 5-2 efter seks minutter mod et norsk hold, hvor Sander Sagosen naturligvis gik forrest. Kiel-sluggeren udlignede til 6-6 med sin fjerde scoring, og det var ellers ham, der skulle holdes nede…

Foto: Jens Dresling

Men han rendte også ind i sin anden udvisning ved 8-8 – den sidste var godt nok hårdt dømt – men hans betydning også defensivt er så stor, at Christian Berge vovede sin, Sagosens og Norges pels, selv om Sander Sagosen altså stod over for snurrige Mathias Gidsel.

Det skulle koste ham og Norge dyrt siden.

GOG-spilleren kan selv Sagosen ikke holde fra at gå mod skuret, og den rapfodede back fandt igen nogle huller på størrelse med en lodret brevsprække og gik på kassen.

Det var også en første halvleg stort set uden redninger. Niklas Landin tre – Kristian Sæverås tre. Og så lige Kevin Møllers parade på Sander Sagosens straffe. Nordmanden havde inden kvartfinalen brændt syv af 14 i OL-turneringen…

Christian O’Sullivan spillede trods et smadret yderste led på sin højre tommelfinger, og det siger vist alt om, at alle var villige til næsten at ofre alt.

Danmark måtte slide hårdt for scoringerne. Holdet mangler lige nu den kanonkonge, Mikkel Hansen engang var fra distancen. Nordmændene stod tæt og kompakt.

5-2 blev til 6-6, og holdene fulgtes ad til pausen, hvor Danmark lige trak sig på 13-12.

Gennembrud er også godt, og Mikkel Hansen indledte anden omgang med to træffere og en misser. Danmark i front 16-13 og 17-14. Magnus Saugstrup fiskede bolden fra Sander Sagosen, Niklas Landin strakte alt, han kunne og fik en finger på en fri norsk chance, og selv om Mikkel Hansen var ved at smide bolden væk, stod der 19-14 og blinkede på tavlen efter 38 minutter.

I samme moment haltede Jakob Holm ud, blev behandlet og kom tilbage på bænken.

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Det kunne man godt li’ i den lille danskerkoloni i hallen, hvor Viktor Axelsen brugte en del af dagen på at heppe på det landshold, han bor i samme bygning og på samme etage med i OL-byen.

Så blev Mads Mensah armeret og sendt i aktion - -med en vis effekt, kan man vist roligt sige. Et løbeskud, en gang græsk/romersk håndboldbrydning og et skrig fra Holbæk senere stod den pludselig 22-17, og pakken med valium blev skubbet lidt væk.

Men fem i difference mod Norge er ikke det samme som at have slået hullet. Fejlene sneg sig igen ind – Mathias Gidsel smed en aflevering ud over sidelinjen modsat, men Niklas Landin begyndte at få fat.

Og Mikkel Hansen – hvem andre – tog ansvar, fangede en norsk kontra i returløb og smaskede bolde ind fra stående eller luften. Formidabel anden halvleg med stort tryk og overblik af monsieur ’Ansen.

Det endte ikke blot med en sejr. Danmark gik på 29-22 fem minutter før tid i det, der efter pausen var en ren overkørsel af Sagosen & Co.