Danmark taber kvartfinalen og er færdige ved OL

Dansk ishockeys OL-eventyr er forbi.

Kvartfinalen blev endestationen for Heinz Ehlers' tropper, der tabte 1-3 til Rusland efter en indædt, men i sidste ende forgæves fight i Beijing.

I 12 minutter i anden periode lurede sensationen, efter at Frans Nielsen havde udlignet til 1-1.

Dansk kampkraft rakte dog ikke helt mod russisk spilkunst, men det var tæt på, og danskerne skal have ros for at holde kampen spændende til det sidste.

Nu er Danmark i stedet færdig i en turnering, hvor holdet har præsteret over al forventning og markeret sig som en stor positiv overraskelse.

Landstræner Ehlers vil givetvis ærgre sig over, at hans hold blev ramt af kostbare skader, netop som OL gik ind i sin afgørende fase.

Overmatchet i første periode

Mod Rusland måtte han ikke blot undvære Jesper Jensen Aabo, der også var ude mod letterne. Nicklas Jensen var heller ikke kommet sig over de slag, han fik på kroppen i den kamp.

Dermed manglede holdet både sin mest alsidige back og sin farligste forward. Og det gjorde selvsagt ikke opgaven lettere mod en nation, som Danmark aldrig har taget point fra, når der har været noget på spil.

Nick Olesen kom på en hård opgave, da han skulle afløse Nicklas Jensen i førstekæden. Efter ti dage i coronaisolation tidligere ved legene fik han sine første kampminutter mod et af OL's allerbedste hold.

Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Første periode tegnede også et billede af et overmatchet dansk hold. Sebastian Dahms mål var nærmest under belejring gennem 20 minutter, hvor de danske spillere stor set kun koncentrerede sig om at forsvare.

18-1 lød skudstatistikken, og på den måde var det billigt sluppet, at danskerne kun var bagud 0-1, da perioden var overstået.

Som i det første møde med russerne i gruppespillet ændrede kampen karakter i anden periode.

Danskerne kom langt bedre med, og efter tre minutter udlignede Frans Nielsen, da han i overtal sendte pucken i nettet fra en spids vinkel.

Pressede russerne helt i bund

Den danske optimisme voksede synligt i tiden derefter, og det var pludselig en helt jævnbyrdig kamp.

Med vild fight overlevede man også en undertalssituation, men fem minutter før anden pause fik et russisk kanonskud bolværket til at krakelere for anden gang.

Foto: David W. Cerny/Reuters/Ritzau Scanpix

Nick Olesen fik ikke kontrol over pucken på vej ud af egen zone, og Nikita Nesterov bankede den i mål, før Dahm nåede at blinke med øjnene.

Målet slog dog ikke det danske hold ud. Spillerne kom ud til tredje periode med hvæssede tænder, og det var næsten chokerende at se, hvordan russerne til tider blev presset helt i bund.

Den danske førstekæde fik for alvor fat og spillede sig til flere åbne muligheder i en forrygende underholdende periode.

Selv da Danmark kom i undertal seks minutter før tid, kom man til en to-mod-en-situation. Men Frans Nielsen fik ikke omsat Morten Poulsens tværaflevering.

Det blev dyrt, fordi russerne kort efter udnyttede powerplayet til at afgøre kampen.