Danmark taber OL-finalen til Frankrig

Danmark tabte OL-finalen til Frankrig efter et episk drama, hvor guldvinderne fra Rio var tæt på et forrygende comeback

Det var så tæt på at blive formidable. Men det endte miserable og i en déroute for de olympiske mestre fra Rio de Janeiro, der havde chancen til sidst for at udligne til 24-24 – men måtte se Ludovic Fabregas score i tomt mål til 23-25

Frankrig er tilbage på den olympiske håndboldtrone, og der blev grædt salte danske tårer, mens blikkene var tomme, spillerne stirrede mod gulvet, og Mathias Gidsel blev trøstet. Det var ham, der blev tacklet og frarøvet bolden, da Danmark i det sidste angreb skulle have udlignet.

Sådan gik det desværre ikke. Mikkel Hansen og Co. må nøjes med sølv.

Danmark var ude af stand til at ruske et fransk mandskab over – og ruske liv i sig selv.

De tabte til Frankrig – men de tabte også til sig selv, og så blev det en dansk olympisk sortie, der virker helt unødvendig. Hvis de bare havde spillet på 90 procent af det, der har været normen i seks af de syv andre kampe frem til den sidste duel, så havde de også været i stand til at byde Frankrig trods.

Og genvinde guldet.

Men sådan skulle det ikke være.

Foto: Jens Dresling

Det blev et forsvarsslag uden sidestykke. Det gik fra skyttegrav til skyttegrav, og såvel franskmænd som danskere måtte slide hårdt i de offensive aktioner for overhovedet at komme til afslutninger.

I den del af spillet var de rød-hvide fuldstændig på højde med de blåblusede franske ’Experts’. Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og siden Henrik Toft havde nok at se til med Ludovic Fabregas inde på stregen, når Nikola Karabatic, Dika Mem og Co. kom brasende tættere og tættere på de den danske forsvarslinje.

Begge hold havde svært ved at komme til chancer, men hvis nervøsitet kunne tappes, havde der vist været nok til at fylde et par danske tønder allerede inden pausen. Der blev smidt flere bolde væk end i næsten hele turneringen hidtil.

Lasse Andersson sendte en kanonkugle mellem benene på Magnus Landin ude på fløjen g en aflevering direkte ud på tilskuerpladserne, Mikkel Hansen moste en presset tværball til Mathias Gidsel, der prøvede at nå op og få fat i det flyvske læder – Lasse Svan brændte blank over mål i kontra.

Otte tekniske – og uforståelige – fejl alene inden pausen, og så var Danmark endda med til 8-9 efter 22 minutter. Det blev 8-12, Nikolaj Jacobsen gik i syv mod seks, og det virkede beroligende. Men snurrige Kentin Mahe fik lov at banke bolden fra ufatteligt mange meter ind til pausestillingen 10-14!

Derfra blev det kun værre!

Den nervøse kavalkade af fejl fortsatte trods en pause, hvor Nikolaj Jacobsen må have forsøgt at grave dybt for at rette den kæntrende skude op.

Niklas Landin havde ellers snuppet to straffekast – et fra den ellers usvigeligt sikre Hugo Descat – og keeperen leverede såmænd seks parader på 20 franske forsøg inden pausen. Det var i den anden ende, intet hang ordentligt sammen.

Matias Gidsel stred ufortrødent videre, og Mikkel Hansen forsøgte at styre løjerne. Mads Mensah blev sendt i aktion, men fyrede et par skud af, der mest styrkede Vincent Gerards selvtillid.

Frankrig gik på plus fem og seks ved 11-17 o g12-18 kort inde i anden halvleg, Danmark slæbte sig på minus fire ved 17-21 og et kvarter retur. En redning yderligere, og Mikkel Hansen kunne kontra til 18-21 – som så lynhurtigt blev vekslet til 18-22.

19-22 og Danmark to mand i overtal i et minut og 46 sekunder… Magnus Landin fra fløjen til 20-22 og 12 minutter tilbage. Ny Niklas Landin-parade og bolden i danske næver. Mathias Gidsel igen igennem og reducering til 21-22.

Vanvid i hallen, hvor danske kajakroere og deres folk larmede pænt, mens de blå også havde frankofile støtter og i hvert fald én radioreporter, der var ved at eksplodere allerede, da bolden blev givet op…

Mikkel Hansen brændte straffe ved 21-23, og det blev kostbart. Henrik Møllgaard røg i straffeboksen, og Nikolaj Jacobsen tog en sidste timeout ved 22-24 og uret på 58:06…

Det var nærved og næsten, men det slår som bekendt ingen – og heller ikke en flok rutinerede franskmænd af hesten.

Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt.