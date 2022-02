Danmark taber til Sverige og er ude af OL

OL-eventyret er slut for det danske kvindelandshold i ishockey. Et nederlag på 1-3 til Sverige i den sidste gruppekamp forhindrede Danmark i kvalifikation til kvartfinalerne, som ret beset også havde været lidt af en sensation.

Danskerne kunne have forlænget livet i OL-turneringen med en sejr i ordinær tid, men sådan gik det ikke, selv om kaptajn Josefine Jakobsen og hendes kolleger ofrede alle kræfter i et sidste arbejdsraseri.

Spillerne knoklede og sled, som om de ganske enkelt ville tvinge pucken ind over den svenske målstreg.

Men det blev ikke til flere scoringer, end den Julie Oksbjerg satte ind til 1-1 midt i anden periode, da hun satte staven på pucken efter Josefine Jakobsens skæve skudforsøg.

Det blev holdets OL-forbandelse, at det har haft så svært ved at lave mål. Den manglende farlighed blev tydeligt illustreret i kampens indledning, da Danmark spillede i overtal i 8 ud af de første 12 minutter uden rigtig at blive farlig.

Samtidig fortsatte holdet den dårlige vane fra tidligere i turneringen med at indkassere en scoring efter ganske få minutter.

Derfor kom danskerne igen til at halse bagefter modstanderne, og det var egentlig unødvendigt, for der var reelt ikke meget forskel på de to hold.

Det er ikke, som når Sverige møder Danmark hos mændene. Kvindekampene mellem de to nabonationer er ofte jævnbyrdige og præget af, at holdene i vid udstrækning spiller på samme måde.

De danske spillere må ærgre sig over, at de indkasserede 1-2-scoringen mindre end to minutter efter udligningen. Svenskerne, der selv var pisket til sejr, nåede ikke for alvor at blive usikre og bløde i knæene, før de havde genoprettet føringen.

For at gnide yderligere salt i såret scorede Sverige i det, danskerne selv havde så svært ved: overtalsspil. Blot syv sekunder tog det, fra de blå-gule have vundet en faceoff, til Lisa Johansson havde hakket pucken ind bag Cassandra Repstock-Romme i det danske mål.

Nogle hundrede kinesiske tilskuere på tribunerne forsøgte bag mundbindene at mumle Danmark frem til en udligning i slutfasen.

En dansk sejr efter overtid ville nemlig gøre Kina til det grinende tredjehjul i det skandinaviske drama.

Som det sig hør og bør erstattede landstræner Peter Elander målvogter Repstock-Romme med en ekstra markspiller i de sidste minutter.

Men der skulle scores to gange, og kræfterne var opbrugt. Tættere på end Silke Gluds forsøg på overliggeren kom Danmark ikke, og i stedet kunne svenskerne afgøre kampen med en scoring i tomt mål.