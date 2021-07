Danmark vinder anden medalje ved OL i Tokyo

Danmark har fået sin anden medalje ved OL i Tokyo.

Roerne Frederic Vystavel og Joachim Sutton tog således bronze i morgensolen på Sea Forest Waterway i Tokyo. Stik mod alle odds.

Det var nærmest en sensation, at de overhovedet sad i finalen med de øvrige fem par, men ikke desto mindre lykkedes det de to danskere at slutte som nummer tre i finalen efter Kroatien og Rumænien.

Frederic Vystavel og Joachim Sutton startede som lyn og torden og var næstbedst halvvejs efter 1000 meter, men måtte se rumænerne stryge forbi.

Til gengæld formåede man akkurat at holde canadierne bag sig, og dermed har Danmark fået sin anden medalje ved OL efter Jesper Hansens sølv i skeetskydning.