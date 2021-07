Dansk BMX-rytter kører sig i OL-semifinale

Simone Tetsche Christensen skal i aktion igen ved OL natten til fredag.

Tidligt torsdag morgen sikrede den danske BMX-rytter sig nemlig en plads i semifinalen ved legene i Tokyo.

Det gjorde den 27-årige dansker i sikker stil ved at blive henholdsvis nummer tre, to og to i de tre indledende løb.

Tetsche Christensen kæmpede med fem andre om de fire semifinalebilletter, og danskeren var næstbedst i gruppen. Kun OL-vinderen fra både 2012 og 2016, colombianske Mariana Pajon, var bedre end Tetsche Christensen samlet. Pajon vandt alle tre løb.

Kvindernes BMX-semifinaler køres fra lidt over tre dansk tid natten til fredag. Ligesom i de indledende løb køres der tre heats, hvor rytterne samler point sammen. Jo færre, jo bedre. En sejr giver ét point.

BMX-finalerne køres tidligt fredag morgen dansk tid.

Simone Tetsche Christensen var også med ved OL i 2016. Hun er tidligere VM-bronzevinder.