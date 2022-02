Dansk choksejr ved OL

Højst overraskende lever de danske ishockeykvinder stadig i kampen om avancement til kvartfinalen ved vinter-OL i Beijing.

Med en sejr på 3-2 over Tjekkiets storfavoritter leverede Danmark et regulært ishockeychok. Det er dansk ishockeys første OL-sejr nogensinde.

Pludselig er det ikke længere helt usandsynligt, at danskerne spiller sig blandt de otte bedste.

Al den medgang de danske kvinder manglede i de første to kampe, havde de mod Tjekkiet. Tjekkerne må græmme sig noget så grusomt over at tabe et opgør, som de dominerede i 60 minutter.

Samtidig viste danskerne, hvor langt man i ny og næ kan nå ved at spille simpelt og slås til det sidste.

Dansk jubel over sensationen. Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Danmark spillede med ryggen mod muren og måtte mobilisere alle kræfter for at holde tjekkerne væk.

Alligevel lykkedes det først to gange danskerne at udligne på grove tjekkiske fejl og derefter at bringe sig i front i overtal efter en helt unødvendig tjekkisk udvisning.

Første danske træffer faldt efter ni minutter, da den bageste tjekkiske back tromlede lige ind i Josefine Persson. Pucken røg hen til Josefine Jakobsen, der afdriblede målvogteren og gjorde det til 1-1.

En endnu større fadæse lavede tjekkerne ved Danmarks anden scoring. En spiller mistede kontrollen over pucken lige foran eget mål, og Michelle Weis kunne let sætte den ind bag keeperen.

Dansk jubel efter en scoring: Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Begge scoringer faldt umiddelbart efter, at Tjekkiet havde bragt sig foran. Det signalerede, at danskerne ikke havde tænkt sig at give sig uden kamp, og at de konstant lurede på de små muligheder, der viste sig undervejs.

En række undertalsperioder blev overstået med til tider desperat fight foran mål, hvor Cassandra Repstock-Romme sprællede og sideforskød, så isen var ved at smelte under hende.

Tjekkiets sjuskeri fortsatte, da en spiller - netop som holdet havde klaret et dansk powerplay - helt umotiveret sendte pucken ud over plexiglasset fra egen zone og bragte sit hold i undertal på ny.

Endnu en engang straffede danskerne fejlene med stor koldblodighed. I det efterfølgende powerplay blev Silke Glud spillet fri med en tværaflevering, og Rødovre-forwarden sørgede for dansk føring, der fik publikum i hallen til at spærre øjnene op.

Scoringen kostede den tjekkiske målvogter resten af arbejdsdagen. Efter at have lukket tre mål ind på 14 skud blev Viktorie Svejdova flået af isen af sin utilfredse træner.

Så var der bagt op til 18 minutters vild forsvarskamp for danskerne, der vidste, at kun en sejr i ordinær spilletid ville holde kvartfinalehåbet i live.

Men trods et tjekkisk stolpeskud og et hårdt pres i slutfasen holdt danskerne stand.

For Danmark gælder det nu om slå Sverige i sidste gruppekamp tirsdag. Andre resultater skal også gå Danmarks vej, men drømmen lever til sidste spillerunde, og det kan vel kaldes en succes i sig selv.

