Dansk damefirer ender sidst igen og misser finale

Det bliver ikke til OL-medaljer for damefireren uden styrmand.

Faktisk kommer Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen slet ikke til at kæmpe med om retten til at tage noget metal med hjem fra Tokyo.

Tidligt søndag morgen dansk tid missede kvartetten nemlig den sidste mulighed for at ro sig i OL-finalen. I et opsamlingsheat, hvor de to bedste fik en finalebillet, endte danskerne sidst, ligesom de gjorde det i deres indledende heat lørdag.

Derfor må de nu nøjes med en plads i B-finalen.

- Det var umiddelbart ikke godt nok. Jeg synes, vi på flere områder kan gøre det bedre, siger landstræner Mads Haubro.

- Det er tydeligt, at processen med fireren siden 2019 har svinget meget op og ned, og vi har haft svært ved at ramme den rigtige rytme. Der er nogle ting, vi er nødt til at gøre anderledes – både fra træner- og ledergruppen, men også fra roerne i forhold til den proces, der har været.

Den danske damefirer vandt ellers VM-bronze i 2019 med tre af de fire roere, der også sidder i båden ved OL.

Den nuværende konstellation har kun eksisteret i cirka tre måneder, og lørdag medgav Christina Juhl Johansen, at man nok skulle have fundet sammen tidligere.

- Men det er ude af vores hænder og har været op til vores landstræner, sagde Johansen lørdag.

Tidligere søndag morgen dansk tid roede Sverri Nielsen sig i semifinalen i singlesculler.