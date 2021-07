Dansk duo vinder OL-sejlads og er på fjerdepladsen

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard ligger fortsat godt til i kampen om en olympisk medalje i 49'er FX.

De to danske sejlere formåede at vinde en ud af onsdagens tre OL-sejladser på vandet syd for Tokyo.

I onsdagens tre sejladser, der var nummer 4, 5 og 6 af de indledende sejladser, blev danskerne nummer 5, 1 og 11.

Det placerer Baad og Thusgaard på en foreløbig fjerdeplads midtvejs i de indledende sejladser. Danskerne er tættere på den spanske duo på tredjepladsen end de brasilianske sejlere på femtepladsen.

Efter de 12 indledende sejladser er der en medaljesejlads, hvor pointene tæller dobbelt.

Onsdagens første sejlads for den danske duo, konkurrencens fjerde i alt, udløste en femteplads. Danskerne kom skidt fra start, men sejlede sig hurtigt op gennem feltet.

Det skulle vise sig at være et positivt varsel om, hvad der ventede i femte sejlads. Her var der nemlig ingen tvivl om udfaldet. Danskerne rundede alle mærker som de første og var ligeledes først i mål, hvilket sendte båden op på en samlet andenplads.

Baad og Thusgaard faldt dog tilbage igen i det samlede regnskab som følge af onsdagens sidste sejlads. Her blev danskerne nummer 11, og det kunne endda have været en placering værre, hvis ikke en belgisk båd var blevet diskvalificeret.

I Nacra 17 var der også to danskere i aktion onsdag, da OL-konkurrencens tre første indledende sejladser skulle afvikles.

Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck blev nummer otte i de første to sejladser, før den danske katamaranduo ikke fuldførte den tredje sejlads og blev noteret for en 20.- og sidsteplads.

Den placering kan dog trækkes fra i den samlede stilling. Skal danskerne gøre sig forhåbninger om en topplacering, er der næppe råd til flere smuttere i den størrelsesorden. Danskerne ligger nummer 10 efter tre sejladser.