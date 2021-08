Dansk forvandling: - Helt anderledes nu

Han har kun sovet tre timer, er træt, slidt, ør – men lettet - og har allerede set en del finale-video. Nikolaj Jacobsen læner sig i 34 graders drivhusvarme let op ad en stolpe på træterrassen på torvet i den olympiske landsby, og på forbløffende vis lykkes det ham at snakke sig selv op i tempo og energi ind i kadaveret i løbet af de næste 25 minutter.

Den 49-årige fynbo har ingen fine eksamenspapirer ud over noget halløj fra handelsskolen og en afbrudt uddannelse til kommis i et Trika-supermarked, hvor han fik læst en del Anders And og især var kvik til sniksnak med kunderne.

Han blev professionel dengang, hyren var yderst beskeden og for nogle bestod af kørepenge og en fiktiv tur til Aalborg og hjem i ny og næ. Alt, hvad han kan, har han lært på banen og ude i virkeligheden.

Det er gået helt godt for manden, der er et naturtalent både som spiller og leder.

- Naturtalent? Ja, det er jeg nok, siger han.

- Men jeg går ikke og VIL bestemme alting. Jeg spørger tit spillerne til råds, og hvis de ønsker noget andet, lytter jeg. Men nogle gange skærer jeg igennem – det skal man gøre - og så er jeg også meget klar. Vi skal træne ordentligt, og en aftale er en aftale. Hvis man ikke kan overholde den, så giv besked!

- Det er et af de steder, hvor vi har rykket os allermest. Da jeg overtog holdet, var der en ekstremt dårlig træningskultur, hvor man bare tog ud for at få det overstået. Det er helt anderledes nu, siger Nikolaj Jacobsen.

Hvad kan du blive bedre til?

- Jeg synes, jeg udvikler mig hver gang, vi er sammen. Men jeg laver også fejl som i kampen mod Sverige, hvor jeg blev voldsomt frustreret, og det var unødvendigt. I perioder hjalp jeg ikke mit hold skide meget.

Er mandskabsbehandling næsten vigtigere end taktik i fem OL-uger?

- Jeg er i tæt dialog med dem og forsøger at lodde stemningen, så det er en blanding. Jeg har sat nogle rammer, og inden for dem er der frihed, og jeg har lige rost dem for at være fantastiske til at være sammen, til at passe godt på hinanden og hygge sig. Det var det, vi forsømte i Sverige i 2020.

Henrik Kronborg, Nikolaj Jacobsen og Henrik Toft jubler. Finalen er hjemme! Foto: Tariq Mikkel Khan

- Folkene i denne gruppe nyder hinandens selskab, de spiller spil, ser film, gør ting sammen. Det styrer de selv. Nede på Okinawa lavede jeg en fremragende filmmusik-quiz, som spillerne tog godt imod, haha, siger han, mens Mads Mensah i baggrunden skærer ansigt, så det kan høres.

Var filmene så gamle, at de ikke anede, hvor de var?

- Jeg er også nødt til at uddanne dem lidt, jo. Så der var nogle gamle klassikere med, hæhæ.

Har du taget en masse fra din GOG-tid med i lederbagagen?

- Der er ingen tvivl om, at den opdragelse, jeg har fået dernede og det med, at alle kender alle… Æh. Jeg vil sige… Det er ikke alle ting derfra, jeg kan overføre, haha. Så tror jeg sgu nok, det ville skabe for mange overskrifter, siger han og overhører muligvis en bemærkning om ’nøgenløb’.

Det kunne ellers vække en vis opsigt i den olympiske landsby…

- Jeg tror, at jeg trækker mest på den erfaring, der kommer af selv at have været spiller. At vide, hvad der fungerer og at kende sit hold og erkende, at hvis det nu IKKE fungerer for folk at sidde sammen hele tiden, så skal man jo heller ikke gøre det.

Er det svært at finde balancen mellem at hygge sig og være chef?

- Nej, det synes jeg ikke. En af de ting, vi har udviklet, er, at vi skulle være dygtigere til at stille krav til hinanden. Mit råd til alle er: Vær 100 procent ærlig over for dig selv og dem, du omgiver dig med. Lad være med at spille noget, du ikke er.

Hvornår vidste du, at der var en leder gemt i dig.

- Uden for banen har jeg altid været en samler med mine venner og holdkammerater og altid stået for at lave lidt sjov og ballade, stikke nogle knive i ryggen, haha, og æh… Jamen, en leder… Det er noget, man finder ud af hen ad vejen.

- Jeg lavede en fremragende filmmuisk-quiz, fortæller Nikolaj Jacobsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Der er mange måder at være leder på, og min måde er egentlig at gøre det med godt humør, gå forrest og tage ansvar. Det er den måde, jeg kan li’ at gøre det på.

- Men så er der også det med, at folk skal turde åbne munden. Det nytter ikke noget, at man står efter 59 minutter og 47 sekunder og ærgrer sig over, man skulle have sagt noget tidligere.

- Jeg sætter nogle rammer, og som jeg plejer at sige til spillerne: I kan få det lige så godt, I vil ha’ det. I skal bare sørge for at vinde, og så bliver alting meget nemmere. Arbejder vi hårdt, og kan jeg se, folk brænder for det, så får I også meget igen.

Måske ligefrem en guldmedalje!