Dansk fravalg? - Det holder ikke

Vinter-OL i Beijing er af Human Rights Watch blevet kaldt det mest problematiske siden 1936, hvor Nazityskland skulle vise verden sine fortræffeligheder.

Særligt bekymret er organisationen for Xinjijang-provinsen, hvor det muslimske uighur-folk bliver indsat i enorme interneringslejre, hvor tortur er et velkendt fænomen.

Danmark sender i februar 2022 sit største hold nogensinde til et vinter-OL, men det er ikke med god dansk vilje, at konkurrencerne finder sted i Kina.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Formand: Det holder ikke

- Jeg synes, det er problematisk, hver gang vi har store idrætsbegivenheder i nationer, som i den grad bruger det som politisk propaganda, som vi må forvente i Kina. Det sker allerede.

- Man kan se det for eksempel på den invitation, som der er kommet fra den kinesiske præsident til Putin. Det er jo et politisk symbol af dimensioner, siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, til Ekstra Bladet.

Hans Natorp har været DIF-formand siden foråret. Foto: Ernst van Norde

Hvad finder du mest problematisk af det, der foregår i Kina?

- Jeg overlader til vores regering og udenrigsministeriet at gå ind og pege på, hvad problemerne i Kina er omkring menneskerettigheder og det, der optager mennesker som dig og mig, og hvor vi siger: Det er ikke i orden, det her. Fra DIF’s side forholder vi os til det sportslige og sikkerhedsmæssigt i orden at være til stede.

- Vi vil være forberedt til tænderne på, at vi i Kina vil blive brugt til sportswashing. Vi vil ikke legitimere noget, vi ikke vil være med til.

Hvordan gør man det?

- Man skal være helt klar over, hvad vi kan blive brugt til. Vi skal ikke bringe os i situationer, hvor vi kan blive brugt. Blandt andet ved officielle arrangementer, nogle må man nok vælge fra.

Hvilke?

- Jeg kan kun tale for mit eget vedkommende. Officielle arrangementer, som jeg måtte blive indbudt til, som ikke har noget med Danmark eller det sportslige, er ikke en del af min opgave. Der vil være et meget skarpt filter.

De store interneringslejre for uighurer er lukket land for offentligheden. Foto: Mark Schiefelbein/Ritzau Scanpix

Boykot ikke på tavlen

Har I fået noget at vide på det seneste, der har ændret jeres vurdering af situationen i landet?

- Vi har ikke en vurdering, der siger, at der er en sikkerhedsrisiko ved at tage derud. Og så tager vi derud.

- Boykot er ikke et instrument, vi bruger i DIF. Hvis der kommer boykot på tale, så er det, fordi man i national kontekst boykotter landet. Det er ikke idrættens opgave alene.

Man kan argumentere for, at atleterne – allerede når de stiller op, og Kina kan vise deres flotte anlæg på tv – er en del af sportswashing-programmet.

- Jeg vil gerne isolere den del. At vi er havnet et sted, hvor vi skal tænke på problemer som sportswashing i den skala, som vi formentlig kommer ud for, er ikke noget, der har med atleten at gøre. Det er noget med de beslutninger, der er taget langt tidligere.

Men nu står de i det?

- Jeg vil ikke gøre det til atletens problem. Atleten skal have lov at koncentrere sig om OL. Det har atleten forberedt sig på gennem en meget lang periode. Andres dårlige beslutning skal ikke gå ud over det.

Kan atletens behov stå over det, der foregår i landet?

- Ja, det er ikke den enkelte atlets ansvar. Hvis den enkelt atlet ikke vil være der, så er det selvfølgelig frit at sige, at de ikke vil deltage i OL.

- Som Danmarks Idrætsforbund kan og må vi ikke sige, at vi bliver væk, for så vil vi overtage opgaven med at føre udenrigspolitik, og det er ikke vores opgave.

Foto: Stolt præsentation af legene. Tingshu Wang/Ritzau Scanpix

Der er ét OL

Et mere filosofisk spørgsmål: Ville du gå ind på en restaurant, hvor du vidste, at de slog opvaskeren ude i baglokalet?

- Jeg ville nok i Danmark forsøge at få fat i nogle, så der blev gjort noget ved det. Spørger du om jeg ville gå ind på en restaurant i Kina, hvor opvaskeren fik tæv, eller at uighurerne blev behandlet dårligt … Det kommer an på, hvad min opgave er.

Nu er det Hans, der skal ind og spise. Han er sulten. Restauranten er god.

- Jeg har forberedt mig i ti år på at komme ind og spise på den her restaurant, eller tage til OL.

- Jeg ville virkelig være træt af mine omgivelser, hvis de ikke sørgede for, at der var styr på det.

- Du sætter nogle ting sammen, som jeg ikke synes er rigtige, i forhold til at individualisere ansvaret.

- Der er et organisatorisk ansvar for, at menneskerettigheder ikke indgår som et parameter, når man tildeler events. Det skal vi arbejde for, at det skal fremover.

- Vi har et ansvar for, at de atleter, der har forberedt sig gennem et helt liv, at de kan gøre det, som de er sat i verden for, og ikke bliver ødelagt af, at andre ikke kan tage de rigtige beslutninger.

- Jeg forstår godt, hvor du vil hen med det filosofiske spørgsmål, men det er pærer og bananer.

Kan du skære det ud i pap?

- Hvis vi holder det på atletens bane, så vælger du ikke selv din restaurant eller stadion. Hvis jeg selv kunne vælge min restaurant som atlet, eller mit stadion, så ville jeg nok vælge et andet sted, men det kan jeg ikke.

Der er da masser af andre konkurrencer at deltage i.

- Nej, det er der ikke. Der er OL. Der er ét OL. Det, med at man bare kan vælge at gøre noget andet, holder ikke.

VM og EM… Så kan det være, at du ikke spiser på Michelin-restauranten, men …

- Du har en pyramide, og der er ét event, der står på toppen. I nogle idrætsgrene er det VM, i langt de fleste er det OL. Man kan ikke sige: Så skal jeg bare noget andet.

- Der er nogle beslutningsprocesser langt før, der gør, at forholdene på restauranten ikke er gode nok. Dét er problemet. Jeg vil virkelig arbejde hårdt for at forbedre beslutningsprocesserne i forhold til placering af store prestige-events som OL.

- Men det med at gøre det til et filosofisk eller etisk dilemma for individet – også for mig – det er ikke måden at gøre det på.

Lige nu er det stadig oppe i luften, om Danmark vil være repræsenteret fra officielt hold.

- Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om man vil sende officielle repræsentanter til vinter-OL i Beijing. Regeringen vil tage stilling til dette, når vinter-OL nærmer sig, lyder det fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.