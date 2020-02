Dansk idrætsboss regner med OL, men...

Den frygtede coronavirus har lagt sportsbegivenheder ned på stribe over hele verden de seneste uger.

Naturligvis i Kina, hvor virussen startede med at brede sig fra Wuhan, men også i Italien, hvor Serie A droppede fire kampe i den forgangne runde, mens den kommende weekend bliver helt uden tilskuere.

Mandag og tirsdag udskød henholdsvis det koreanske og japanske fodboldforbund premieren i landenes bedste rækker, og det får folk til at rette blikket frem mod OL i Tokyo. De olympiske lege skydes i gang om fem måneder, men indtil videre har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) afvist enhver snak om en aflysning årets største sportsbegivenhed.

Den holdning deler man også i Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor administrerende direktør, Morten Mølholm, i øjeblikket er på studietur i netop Tokyo for at se nærmere på forholdene i den japanske millionby forud for OL.

- Vi holder os jo løbende orienteret om coronavirus som alle andre. Men spekulationer omkring selve afviklingen af OL, der tror jeg, at alle regner med og håber på, at der er styr på situationen til den tid.

- Jeg har svært ved at se for mig, at OL ikke skulle blive afviklet, men på den anden side var der jo heller ingen, der kunne have forudset det her for tre-fire måneder siden, siger han til Ekstra Bladet.

IOC virker skråsikre på, at det bliver afviklet efter planen. Er det oprigtigt, eller er det spin for ikke at skabe for meget postyr?

- Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror oprigtigt, at man regner med, at det er inddæmmet inden, men samtidig tænker man også, at der ikke er grund til at skabe mere panik, end godt er, siger Morten Mølholm.

Morten Mølholm i selskab med et af Danmarks store OL-medaljehåb. Jakob Fuglsang tog sølv i Rio for fire år siden. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Intet OL uden Danmark

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er mere end 80.200 smittede med coronavirus. 2700 er døde, mens 27.600 er blevet raske igen.

I sidste ende er det op til de enkelte atleter, om de vil tage af sted til OL, hvis coronavirussen stadig har fat, når OL nærmer sig, men Morten Mølholm mener ikke, det er sandsynligt, at der opstår en situation, hvor OL afholdes uden dansk deltagelse.

- Hvis man mener det er forsvarligt at afholde det, så vil Danmark også deltage. Men vi tvinger jo ikke folk til at tage af sted. Så tager hver især stilling, siger Morten Mølholm og nævner OL i Rio for fire år siden, hvor den såkaldte zikavirus fik enkelte atleter til at blive hjemme fra Brasilien.

- Uden at sammenligne, så havde vi jo en lidt lignende problemstilling med zikavirus, som også skabte en del uro op til OL i Rio. Alle vores atleter tog med, men der var jo andre atleter, der angav det som grund til at de ikke kom, siger han.

Kvalifikation giver store problemer

Ifølge Morten Mølholm er det største problem lige nu, at de mange OL-kvalifikationer i de forskellige idrætsgrene bliver besværliggjort af, at eksempelvis en del kinesiske atleter ikke kan rejse ud af Kina.

- Der er en problemstilling. Især hvad angår kineserne. En del kan ikke komme ud af landet, og det kan skabe en række forviklinger, som man skal se på i internationale specialforbund, men jeg tror ikke, at der er nogen, der har overblik over det, forklarer han.

Kina er traditionelt set blandt de lande med flest deltagere ved OL, og i 2016 noterede kineserne sig for 70 medaljer - kun overgået af amerikanerne.

- Det er forholdsvis mange, der kan få deres kvalifikation over styr, og det er selvfølgelig heller ikke rimeligt, hvis de ikke kan komme ud af landet, siger Morten Mølholm.

Hidtil er det kun krigstid, der har været skyld i aflysning af sommer-OL. Det skete både i 1916 under første verdenskrig og i 1940 og 1944 under anden verdenskrig.

Store sportsbegivenheder aflyst eller udskudt på grund af coronavirus * Kinas Formel 1-grandprix i Shanghai * Det kinesiske cykelløb Tour of Hainan * Verdensmesterskaberne i bordtennis * Sæsonstarten i de bedste kinesiske, sydkoreanske og japanske fodboldligaer * Fire kampe i Serie A er udskudt, mens den kommende runde spilles for lukkede døre * Europa League-kampen mellem Inter og Ludogorets spilles også for lukkede døre * Badmintonturneringen China Masters * VM i indendørs atletik i Kina * Golfturneringerne Maybank Championship og Volvo China Open * Ski World Cup-afdelingen i Yanging * Flere kampe i den asiatiske Champions League Desuden er de italienske cykelløb Milano-Sanremo, Strade Bianche og Tirreno-Adriatico også i fare for aflysning, mens det forventes at Formel 1-grandprixet i Vietnam afvikles som planlagt. Vis mere Luk

