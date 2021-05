Dansk jubel: - Glæder mig helt vildt

De danske OL-atleter har mulighed for at springe vaccinekøen over, så de med vacciner doneret af Pfizer kan komme til sommerens OL i Tokyo fuldt vaccineret

OL nærmer sig med hastige skridt, og der har været stor debat om, hvorvidt de danske atleter skulle have mulighed for at springe vaccinekøen over forud for sommerens lege.

Det har dog vist sig ikke at være relevant, da Pfizer/BioNTech har doneret vacciner til OL-atleter og stabe verden over.

For Fie Udby Erichsen, der i weekenden kvalificerede sig til OL i kvindernes toer uden styrmand, er ikke tvivl om, at hun vil tage imod vaccinen.

- Selvfølgelig tager jeg imod vaccinen, siger roeren, der også fortæller, at hun ikke er bekymret for eventuelle bivirkninger ved vaccinen.

Fie Udby Erichsen og makkeren Lærke Berg Rasmussen kvalificerede sig i weekenden til OL efter kun tre uger som partnere. Det kan du læse mere om her: Sikrer dansk OL-billet

50 dages isolation

For Fie Udby, der hele vejen gennem corona stadig har skullet til konkurrencer verden over, er vaccinen tiltrængt.

- Jeg er i en større risikogruppe, i og med at jeg er tvunget til at tage ud og konkurrere i udlandet hele tiden. Jeg sidder i flyvere flere gange om måneden og skal isoleres hver eneste gang, jeg kommer hjem, fortæller roeren og uddyber:

- Det synes jeg virkelig er en stor belastning for min måde at repræsentere Danmark på, så derfor glæder jeg mig helt vildt til at blive vaccineret. Det har virkelig været tiltrængt.

Fie Udby har siden starten af corona brugt op i mod 50 dage i isolation på grund af rejser til konkurrencer.

Hun ser nu frem til at være færdigvaccineret, dagen inden hun rejser til Tokyo.

Ingen bekymringer

For kajakroeren René Holten er det stadig ikke lykkedes at sikre en billet til OL, men han håber stadig på at kvalificere sig.

Hos ham er der heller ingen tvivl om, at han vil tage imod vaccinen.

- Når du skal rejse, skal du jo også vaccineres for andre ting, gul feber for eksempel. Det er kun fordi, medierne kigger på, hvilke vacciner vi skal have, ellers ville der ikke være noget kontroversielt i det, siger René Holten.

Hos ham er der ingen bekymringer om eventuelle bivirkninger ved vaccinen.

- Hvis man får det på de rigtige dage, så er det okay, hvis der er nogle dage, hvor man ikke har det så godt, og hvis du nu ikke tager den, og så bliver syg til OL, det ville heller ikke være så fedt, fortæller kajakroeren.

I sidste uge brændte René Holten sin andensidste chance for at kvalificere sig til OL. Læs mere om det her: René Holten misbruger næstsidste OL-chance