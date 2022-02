Dansk kamp stoppet i utide

Det danske herrelandshold i curling fik en kedelig start på OL.

Efter otte ender i åbningskampen mod Canada valgte danskerne at sige tak for i dag, da canadierne bragte sig foran med 10-5.

Det danske hold kunne ikke se, hvordan det efterslæb skulle hentes på kampens sidste to ordinære ender og valgte derfor at holde fyraften.

Holdet med skipper Mikkel Krause, viceskipper Mads Nørgaard og løjtnanterne Henrik Holtermann og Kasper Wiksten fik fra første ende en indikation på canadiernes styrke, da det lykkedes for Danmarks modstandere at snuppe et point, selv om danskerne havde sidste sten.

Mikkel Krause sørgede for, at Danmark tog to point i anden ende ved at smide den sidste sten i huset, men det var blot for at se canadierne sætte tre point på tavlen i tredje ende.

Sidste sten i sjette ende afgjorde reelt kampen. Skipper Krause satsede butikken og gik efter at få tre point, men forsøget fejlede, og i stedet scorede canadierne yderligere to point og førte dermed 7-4.

To ender senere var det vekslet til 10-5, og så var kampen mod en af OL-favoritterne tabt.

Danmark kan dog sagtens ende med at få et succesfuldt OL trods den kedelige start.

Der er ti deltagende nationer i den olympiske curlingturnering, og alle hold møder hinanden på kryds og tværs i det indledende gruppespil.

Derfor skal Danmarks herrer i aktion yderligere otte gange.

De fire bedste nationer efter det indledende gruppespil går i semifinalerne.

De danske herrer skal i aktion igen torsdag, hvor også de danske curlingkvinder tager hul på OL.