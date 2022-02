Dansk keeper tager skraldet

Der var blot 50 sekunder tilbage at spille, og der stod 1-1 på måltavlen, da verden ramlede sammen om de danske ishockeykvinder i OL-debuten mod Kina.

Rod i defensiven, et uheldigt indgreb af målmanden. Og pludselig forsvandt mindst et point ud af de danske hænder.

Et point, som spillerne både havde troet på og regnet med mod den formodet mest overkommelige modstander i gruppespillet.

- Jeg er dybt skuffet. Jeg er så ked af det på både mine egne og holdets vegne. Og generelt at vi, eller rettere jeg, lavede sådan en fejl. Det føler man jo lidt, når man er sidste mand.

- Lige nu er jeg ret presset, siger målvogter Cassandra Repstock-Romme efter nederlaget, der endte på 1-3.

Den ellers storspillende keeper valgte at tage skylden for Kinas 2-1-scoring. Umiddelbart så det nu til at være inkonsekvent forsvarsspil, der førte til, at muligheden overhovedet opstod.

- Jeg kom mærkeligt over og fik løftet min skinne på et forkert tidspunkt. Jeg troede, hun trak pucken længere over og ville sætte den højere, end hun gjorde.

- Men hun satte den langs isen. Så havde jeg haft skinnen langs isen, så havde jeg også haft den, ligesom jeg havde de andre redninger gennem kampen.

- Det er dybt ærgerligt, når du føler, at det er et mål, du kunne have gjort noget ved, siger Cassandra Repstock-Romme.

Ni Lin afgjorde reelt kampen med sin 2-1-scoring mod Cassandra Repstock-Romme. Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Den unge keeper var ikke den eneste, der undervejs i kampen fornemmede, at der var mere at hente i dansk ishockeys historiske OL-premiere.

- Chancerne var der til, at det var os, der skulle score til 2-1 og ikke dem. Så fumlede vi lidt med pucken i egen zone.

- Den hoppede ud til dem, og så var vi ikke gode nok til at holde dem fra målet, desværre, siger kaptajn Josefine Jakobsen.

Selv om Kina på papiret er den svageste af Danmarks fire modstandere i gruppespillet, har spillerne dog langtfra mistet troen på, at de er i stand til at vinde kampe på OL-niveau.

- Der er ingenting, der er afgjort efter den første kamp. Vi skal lige sluge den her, og så skal vi snakke kampen igennem. I morgen er der en ny dag, og alt er muligt, siger Josefine Jakobsen.

Heller ikke målvogteren lader sig slå ud af den bitre nedtur i fredagens premiere.

- Jeg er helt sikker på, at der ligger point til os. Vi viste, at vi er mere end klar til at være her.

- Der var ikke nogen nervøse skift, eller noget med at vi blev presset ned fra starten, fordi vi ikke var klar, siger Cassandra Repstock-Romme.

Allerede lørdag får holdet en ny chance for point, når Japan venter i kamp to ved OL.