Dansk komet: - Det er en mavepuster

Da Emma Aastrand Jørgensen sensationelt vandt sølv i 200 meter kajak ved OL i Rio, udløste det en måbende reaktion fra daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Siden 2016 har den nu 24-årige kajakroer vundet snesevis af medaljer til VM og EM.

Og det er heller ikke tilfældigt, at atleten fra Maribo blev kåret som det olympiske håb året forinden samt nomineret til Årets Sportsnavn i 2018.

Emma Aastrand Jørgensen har et vindergen. En medfødt evne, der forhåbentlig igen ville bringe hende på podiet til OL.

Men det scenarie synes langt væk med udskydelsen af OL.

- Lige nu i situationen kan jeg godt mærke, at det er rigtig svært at være i. Men det er, hvad der kan ske. Jeg er dog glad for, at der er kommet ro på, for jeg gik jo i lang tid og vidste intet, siger Emma Aastrand Jørgensen, der ligesom mange andre professionelle sportsudøvere måtte væbne sig med tålmodighed, før IOC kom med den officielle udmelding.

- Jeg har været ude og træne i dag, og jeg har slet ikke noget imod, at jeg får endnu længere tid til lige netop det. Det er klart, at jeg er i min bedste alder og har masser af tid og potentiale til at blive endnu bedre. Men det er da en mavepuster.

- Jeg havde det lidt på fornemmelsen, at det ville blive udskudt ligesom alt andet. I forhold til hele ens planlægning fra OL i 2016 kan man måske godt få en følelse af, at det er spild af tid. Men sådan har jeg det på ingen måde.

- Vi har også været på træningslejr i Florida, og det ville jeg ikke være foruden, siger den tidligere malerlærling, der de seneste år har roret på fuldtid.

- Jeg må bare se positivt på det, fortæller hun, der sammen med sin træner, Zoltan Bako, i en sms kunne konstatere at 'sjit happens'.

Det internationale roforbund FISA aflyste forbundets to World Cups i Italien, der skulle have været afviklet 10.-12. april og i coronaens epicenter, Lombardiet, fra 1.-3. maj. Emma Aastrand Jørgensen havde allerede fået en dansk billet til OL, da hun fuldendte et hattrick og vandt bronze i enerkajak til VM sidste år.

