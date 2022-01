Dansk lejr er rolig efter svensk smitte på fælles OL-fly

Den svenske langrendsløber Leo Johansson blev testet positiv for coronavirus, efter at hans fly fredag landede i Beijing, hvor vinter-OL inden længe bliver skudt i gang.

Med på samme fly var dele af den danske OL-trup. Det drejer sig om det danske kvindelandshold i ishockey og den danske speedskater Viktor Hald Thorup.

Det vækker dog ikke den store bekymring i den danske OL-lejr, fortæller delegationsleder Mikkel Sansone Øhrgaard.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på det, men der er ikke nogen af de danske atleter, der har været i involvering med svenskeren.

- Vi stoler på det system, der er sat op. Alle atleter bliver testet hver dag, siger Mikkel Sansone Øhrgaard, der understreger, at ingen danskere er i Beijing er testet positive.

Leo Johansson blev første gang testet positiv allerede for to uger siden. Inden afrejse til Beijing har han afgivet seks negative coronatest, men siden ankomsten til Beijing er han to gange blevet testet positiv.

Den medicinske stab omkring det svenske OL-hold mener, at Leo Johansson slår ud på test på grund af sin nylige smitte, og han vurderes ikke som smitsom, fortæller Peter Reinebo, der er svensk delegationsleder, til det svenske nyhedsbureau TT.

Ikke alle danske atleter er endnu nået til Beijing. Flere tager først afsted i de kommende dage. Det gælder blandt andet herrernes ishockeylandshold.

De, der er landet i Beijing, er faldet godt til, fortæller Mikkel Sansone Øhrgaard.

- Der er super gode forhold. Anlægget, hvor atleterne bor, spiller. Lejlighederne er store og dejlige, og der er enmandsværelser, hvor atleterne har god tid til restitution, siger han.

Atleterne skal som sagt testes hver dag i OL-byen.

- Det er meget fleksibelt. Der er mange podestationer. Atleterne går ned, når det passer ind i deres skema mellem klokken 6 om morgenen og 23 om aftenen, siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Der er åbningsceremoni 4. februar. Her skal ishockeystjernen Frans Nielsen og curlingspilleren Madeleine Dupont bære den danske fane.

Frans Nielsen har for nylig været smittet med coronavirus, men blev tidligere på ugen testet negativ.

Han skal på lige fod med resten af OL-truppen aflevere to negative coronatest inden for 96 timer før afgang.