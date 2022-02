Dansk mareridt i OL-premiere

I 20 minutter lignede det en drømmedebut ved OL for dansk ishockey. Men da de 60 første OL-minutter var overstået, stod de danske kvinder dybt nedbøjede tilbage på isen.

En scoring blot 50 sekunder før tid sendte Kina på sejrskurs, og Danmark endte med at tabe 1-3 efter yderligere en kinesisk scoring i tomt mål.

Det var utvivlsomt en stor skuffelse for danskerne, der var bedst i første og tredje periode. Men det blev afgørende, at Danmark ikke kunne udnytte to minutter i overtal kort før den kinesiske 2-1-scoring.

Kina rangerer som verdens 20.-bedste nation og er dermed ni pladser under Danmark. Men der er sket ikke så lidt, siden kineserne i 2019 senest optrådte i VM-sammenhæng.

For at undgå at blive kanonføde er holdet op til OL blevet forstærket med 13 spillere, der er født og opvokset i USA eller Canada.

De er til lejligheden blevet udstyret med kinesiske navne og giver til gengæld det kinesiske mandskab mere substans og kvalitet i kampen mod verdenseliten.

Alligevel havde Danmark godt styr på værterne i kampens første tredjedel. Efter et tidligt kinesisk overtal overtog danskerne kontrollen og lavede da også periodens eneste mål efter otte minutters spil.

Amalie Andersen presser kineseren Wang Yuting ved banden i Danmarks første kamp ved vinter-OL i Beijing. Det endte med et knebent dansk nederlag. Foto: David W Cerny/Reuters

Æren af at score dansk ishockeys første OL-mål nogensinde tilfaldt Malene Frandsen. Backen reagerede hurtigst, da den kinesiske målvogter tabte pucken efter Nicoline Jensens skudforsøg.

Da de to hold skøjtede ud til første pause, sad man med en fornemmelse af, at danskerne både var bedre på skøjterne og fysisk stærkere end deres kinesiske rivalinder.

Det ændrede sig dog dramatisk i anden periode. Kampen tippede i stort set samme øjeblik, som Silke Lave Glud måtte udgå med en skadet arm efter et sammenstød med banden.

Danskerne kom under et kolossalt tryk, og målvogter Cassandra Repstock-Romme måtte levere mesterlige redninger for at holde Kina væk fra scoringer.

Med tre minutter tilbage af anden periode måtte Hvidovre-keeperen dog omsider kapitulere.

En kinesisk spiller sendte pucken mod mål, og Qiqi Lin satte staven på den flyvende gummiskive, der ændrede retning på sin vej ind i målet.

Dermed fik de få hundrede tilskuere endelig noget at juble over. De få fremmødte fyldte ikke meget i Wukesongs kæmpearena, selv om de sad med behørig afstand til hinanden.

På tribunen sad også en række af Danmarks mandlige landsholdsspillere og viftede med små dannebrogsflag. De kunne se deres landsmænd løfte sig i tredje periode.

Men chancerne blev ikke udnyttet. Og i stedet fik danskerne en spand kold vand i hovedet, da Ni Lin scorede på en løs chance med mindre end et minut tilbage.

Til slut satsede danskerne alt og tog Repstock-Romme ud af målet. Blot for at se Kina afgøre kampen med en tredje scoring.

De danske kvinder skal på isen igen allerede lørdag, hvor holdet møder Japan.