Dansk medaljehåb sendt ud efter drama

Danmark må nøjes med en enkelt herresingle i semifinalen ved OL i Tokyo.

Heller ikke i fjerde forsøg lykkedes det Anders Antonsen at få ketcheren under indonesiske Anthony Sinisuka Ginting, og den 24-årige dansker må dermed forlade legene, før det bliver rigtig sjovt.

Det var på forhånd ventet, at kvartfinalen ville blive mere tæt, end den Viktor Axelsen medvirkede i et par timers tid forinden, og bookmakerne fik fra starten ret i de vage forudsigelser.

I et højt opskruet tempo fulgtes de to ad, men midt i første sæt måtte Antonsen overgive føringen til indoneseren, der skabte et lille hul ved 11-8. Et par gode danske bolde og et spontant 'Yes!' senere var Antonsen dog tilbage på niveau.

Desværre har aarhusianeren det notorisk svært mod Ginting, som efter en periode med mange psykologiske spilstop og trods fire danske point på stribe tog første sæt med 21-18.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Anders Antonsen er nummer tre på verdensranglisten, og i andet sæt var det heldigvis lettere at forstå, hvorfor indoneseren frister en tilværelse et par pladser længere nede som nummer fem.

Danskeren i blåt lod til at have justeret et par ting med landstræner Kenneth Jonassen og kunne puste tiltrængt ud med en føring på 11-5.

Det forspring satte danskeren ikke over styr, og så ventede der en udmattelsestest af et drama i tredje sæt.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Anders Antonsen havde forud for OL varslet gulddrømme, men dem må han nu slå ud af hovedet efter et tredje sæt, der blev lige så tæt som ventet - eller frygtet om man vil.

Indoneseren virkede til tider desperat og frustreret over at komme hurtigt bagud, mens Antonsen udnyttede den massive air condition i den alt for tomme hal til at holde hovedet nogenlunde koldt.

11-9 i dansk favør lød cifrene ved sidebyt og en lille pause, som Antonsen udnyttede til en slurk Powerade og nye dessiner fra landstræneren.

Desværre fandt Ginting storspillet frem på det helt forkerte tidspunkt set med danske briller, og selvom Anders Antonsen ihærdigt forsøgte at kæmpe sig tilbage, så blev det til fjerde sejr på stribe for indonseren, der tog sidste sæt med 21-18.

Han kan nu se frem til en semifinale mod kinesiske Chen Long eller Chou Tien-chen fra Kinesisk Taipei, mens Anders Antonsen må sætte sin lid til Viktor Axelsen i håb om en dansk medalje i badminton.