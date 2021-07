Dansk medaljetriumf: De vidste det ikke

De fattede det ikke.

Skiftevis krammede de og tog sig til hovederne, gjorde Frederic Vystavel og Joachim Sutton, der natten til torsdag dansk tid leverede en sensation ved at ro bronze hjem til Danmark i finalen i disciplinen toer uden styrmand.

27-årige Frederic Vystavel og 26-årige Joachim Sutton jublede ellers ikke umiddelbart i deres båd, da de havde passeret målstregen ved Sea Forest Waterway i Tokyo, for de var slet ikke klar over, om det blev til medalje.

- Vi vidste det ikke, lød det nærmest i kor fra de to danske roere, inden Frederic Vystavel uddybede de døende sekunder.

Her er det gået op for danskerne, at det blev til en tredjeplads. Foto: Gregers Tycho

- Vi så Canada komme så stærkt tilbage, så det var bare go go. Joachim var den første til at se på tavlen, at vi kom ind på tredjepladsen og så var det bare..., lød det fra Frederic Vystavel, inden Joachim Sutton tog over.

- De ligger langt væk, og det er svært at se. Det er faktisk først lige til sidst, at jeg ser, at de er virkelig tæt på. Da vi hamrer over målstregen, er vi ikke sikre, på at vi er på tredjepladsen. Det blev lige tæt nok til sidst.

Kunne have været britisk medalje

Det er på mange måder et mindre mirakel, at det blev til dansk bronze i herrernes toer uden styrmand.

Først og fremmest fordi de på ingen måder var blandt favoritterne forud for OL, men også fordi begge roere reelt kunne have roet i britiske farver i stedet for danske.

- Jeg er britisk statsborger, forklarer Frederic Vystavel med diskret britisk accent.

- For ti år siden fik jeg en juniormedalje med GB (Storbritannien, red.). Men drømmen har altid været en dag at ro for min mors land, Danmark. Jeg tabte mit statsborgerskab i nogle år, men blev statsborger igen i 2018, efter jeg flyttede til Danmark i 2016.

Foto: Gregers Tycho

Som navnet antyder har Joachim Sutton også stærke bånd til de britiske øer. Hans far er englænder, og de var tæt på at hapse den danske roer for fire år siden.

- Jeg var faktisk tæt på at ro for England. Jeg blev tilbudt en plads i 2017, men valgte det danske landshold. Fordi det er Danmark, og det er her min familie bor. Jeg er jo dansker, ik'?

Udover nationaliteten har to roere også enslydende baggrunde med fire år på universiteter i USA. Sutton på Berkeley og Vystavel på Princeton, men i dag bor de begge i København, selvom deres store rejseaktivitet et kort øjeblik fik dem til at tøve på netop det spørgsmål.

De begyndte først at ro sammen i april sidst år, og derfor var de sandsynligvis aldrig kommet til OL, hvis legene i Tokyo var afholdt som planlagt sidste år.