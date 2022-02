Dansk nedsmeltning på isen

De danske OL-debutanter har store problemer i mændenes curlingturnering i Beijing.

Skipper Mikkel Krause og hans mandskab tabte ikke blot for tredje gang af tre mulige. Holdet blev reelt ydmyget af Ruslands Olympiske Komité, som førte 10-2, da danskerne opgav.

Nederlaget blev reelt beseglet i en katastrofal femte ende som danskerne trods fordel af sidste sten tabte 0-6.

Tidligere på dagen led Danmark også et nederlag til et af de formodet dårligste hold i turneringen - Kina - og er altså fortsat uden point i det skrappe selskab.

Mod russerne fornemmede man allerede, hvor det bar hen i tredje ende, hvor danskerne, der var nede med 0-2, havde en pæn mulighed for at tage tre point.

Men russerne red stormen af, så Krause og hans kumpaner måtte nøjes med en reducering til 1-2.

Danmark kom yderligere bagud, inden holdet blev ramt af nedsmeltningen i femte ende.

Den russiske skipper, Sergey Glukhov, storspillede og lokkede danskerne i en fælde. Til sidst så Krause ingen anden udvej end at forsøge at rydde huset.

Men satsningen gik helt galt med det resultat, at seks russiske sten lå nærmere centrum end den bedste danske.

- Det er vist nogle år siden, det sidst er sket for mig, siger Mikkel Krause.

- Det er en lille smule ydmygende at komme bagud på den måde, og det er aldrig sjovt at give så stor en ende væk. Men det var faktisk et spørgsmål om centimeter, så havde vi fået to point i den ende.

- Det er, hvad der sker. Vi var bagud 1-4 og skulle finde på noget for at komme tilbage. Vi gav det et forsøg, siger skipperen.

Danskerne valgte at spille en ende i anden halvleg, inden man sagde tak for den ulige kamp.

Danmark får lørdag morgen dansk tid en ny mulighed for at score det første point, når holdet skal op imod Schweiz.

- Vi vil meget gerne have nogle sejre med hjem. Vi ved, at vi er underdogs, og niveauet ved OL har egentlig ikke overrasket os.

- Vi var den sidste nation, der kvalificerede sig, så vi bør ligge i bunden af tabellen. Men man kan altid håbe på mere, siger Mikkel Krause.