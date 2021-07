Dansk OL-chef efter smittetilfælde: Her er meget sikkert

Det har ikke ført til synderlig bekymring hos den danske delegation, at en person i OL-byen er blevet testet positiv for coronavirus.

Søren Simonsen, chef de mission i Danmarks Idrætsforbund (DIF), har således et rigtig godt indtryk af forholdene i OL-byen i Tokyo, hvor flere tusinde atleter og ledere skal bo.

- Jeg har et rigtig, rigtig godt indtryk af OL-byen. Her er meget, meget sikkert, siger han.

Det var natten til lørdag dansk tid, at OL-arrangøren offentliggjorde, at en person, der tager del i arbejdet med at organisere OL, havde afleveret en positiv coronatest.

Senere lørdag skal den danske delegation informeres yderligere om smittetilfældet i OL-byen, og derefter sætter den danske stab sig sammen og vurderer, om der skal gøres noget.

- Vi har selv et højt niveau af sikkerhed og renlighed. Hvis vi kan gøre yderligere, så gør vi det, men nu skal vi lige høre, hvordan tilstanden er, siger Søren Simonsen.

Den smittede person er sendt i karantæne, og Søren Simonsen mener, at situationen er et godt eksempel på, at japanerne har forberedt sig godt.

- Testproceduren er massiv. Alle bliver testet hver dag, og det er derfor, man får fat i sådan noget hurtigt og sikkert også kan isolere det, siger han.

- Der har været kritiske røster om, at alle skal GPS-trackes, men det er nu, den funktion bliver god, for man kan hurtigt finde ud af, hvem der har været i nærheden, så man kan få tingene stoppet.

OL-byen er kæmpestor, fortæller Søren Simonsen, og selv om alle delegationer eksempelvis mødes i spisesalen, er han ikke bekymret over smittespredning.

- Alle skal have handsker på, når de går ind, alle har mundbind på, og alt foregår så rent og sikkert, som det overhovedet kan være, siger Søren Simonsen, som generelt er tilfreds med faciliteterne.

- Det er første gang, jeg er i en OL-by, men jeg synes, den er fantastisk. Det er stort, der er et rekreativt område, man kan løbe en tur uden mundbind om aftenen, og maden er ekstraordinært god. Det er et dejligt sted – og vigtigst af alt: Det trådløse internet virker. Det bliver mange glade for.

Frygten for coronasmitte har da heller ikke ramt OL-truppen.

- Vi har kun fire atleter, der er ankommet i OL-byen. Det er dressurrytterne. De er ved godt mod og har det godt, siger Søren Simonsen.

Flere danske atleter er desuden på træningslejr andetsteds i Japan. Herrelandsholdet i håndbold er eksempelvis på Okinawa Island.

Landstræner Nikolaj Jacobsen fortalte inden afrejse Ekstra Bladet, at spillere og ledere ikke måtte forlade deres værelser under træningslejren, og at de derfor ikke kunne få frisk luft og gøre brug af blandt andet pool og strand.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke.

- Jeg ved, at håndboldholdet har været på stranden og er blevet sluppet lidt fri. De fik jo ellers at vide, at de kun skulle være på værelserne. Tingene løser sig, når vi kommer herover og kan snakke med folk, siger Søren Simonsen.

OL begynder den 23. juli.