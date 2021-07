Dansk OL-double er kærester: - Der er udfordringer

Familie og kærester er bandlyst for de danske atleter ved OL i Tokyo på grund af de omfattende coronarestriktioner i byen.

Næsten.

For der er ganske få undtagelser.

Udover at være Danmarks repræsentanter i mixeddouble i badminton danner 27-årige Mathias Christiansen og 21-årige Alexandra Bøje også par uden for banen. Et forhold, Alexandra Bøje afslørede i en podcast i november.

Det har sine fordele - og udfordringer, når den står på OL.

- Det er virkelig sjovt. Vi nyder at få denne her oplevelse sammen. Men selvfølgelig er der nogle udfordringer ved at spille sammen, og nu bor vi også sammen, så vi er jo meget sammen, lød det med et stort smil fra Mathias Christiansen på det fælles pressemøde med de danske journalister.

Et pressemøde, der, i anledningen af corona, foregik digitalt.

Debuterer midt om natten

OL-debutanterne er nummer 17 på verdensranglisten og i sagens natur ikke spået store medaljechancer.

- Vi har trods alt kun spillet sammen et par år, så vi mener jo også, at vi kan blande os i toppen, når vi har nogle år på bagen. Vi synes, det er fedt at spille sammen, siger Mathias Christiansen.

Mixdoublen har æren af at være Danmarks første atleter i ilden efter åbningsceremonien fredag.

Det betyder dog samtidig, at de skal OL-debutere mod et japansk par klokken 02.00 om natten dansk tid, hvilket stiller store krav til familie og venner hjemme i Danmark.

- De har bare at stå op, lød det nærmest enstemmigt fra mixdoublen, inden Mathias Christiansen sendte en venlig hilsen til de gamle derhjemme.

- Mine forældre skal i hvert fald til fest om fredagen, så de må bare blive oppe.

- Vi synes da, det er lidt tidligt, men vi regner da med at vores venner, og dem, der følger os vil stå op og se med, lød det videre.

Udover det japanske par skal Mathias Christiansen og Alexandra Bøje også møde indonesisk og australsk modstand i gruppespillet ved OL.

