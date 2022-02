Dansk OL-drama: - Vi er bestemt ikke enige

De danske ishockeykvinder er med i optoget, når de olympiske deltagere fredag aften lokal tid marcherer ind på det nationale stadion i Beijing ved åbningen af vinterlegene.

Dermed går OL-debutanterne stik imod anbefalingen fra den sportslige ledelse i Danmarks Idrætsforbund. Her har man nemlig rådet de danske spillere til at blive hjemme på værelserne i OL-byen for at spare på energien.

Kvindelandsholdet åbner OL fredag middag med en kamp mod Kina og møder derefter Japan i kamp to lørdag eftermiddag. Alligevel mener spillerne godt, at de kan klemme en timelang ceremoni ind i det tætpakkede program.

- Vi er her for at præstere, og vi tror på, at det kan hjælpe os til at præstere endnu bedre, hvis vi får den oplevelse, siger holdets alderspræsident Simone Jacquet Thrysøe.

- Som hold får vi den kæmpe oplevelse sammen, det er noget, vi har drømt om, lige siden vi kvalificerede os. Det kommer til at give os sammenhold ude på isen, det er jeg 100 procent sikker på, siger hun.

Den olympiske indmarch kan være ganske fysisk krævende. Både før og efter den lille spadseretur ind på stadion skal sportsfolkene typisk stå op i lang tid.

For DIF er det alt andet end en optimal forberedelse til lørdagens opgør mod Japan.

Men efter flere møder i løbet af tirsdagen er forbundet og spillerne blevet enige om at være uenige.

- Vi har en generel politik om, at man ikke deltager i indmarchen, hvis man har konkurrence inden for 24 timer. Det er lang tid at stå op - ikke mindst om vinteren, hvor det kan være koldt, siger DIF's chef de mission ved OL, Mikkel Sansone Øhrgaard.

- Vi er bestemt ikke enige, men vi accepterer det. Der skal heller ikke være for meget, der forstyrrer lige før OL går i gang, siger delegationslederen.

Indmarchen er en del af OL's åbningsceremoni, der begynder fredag klokken 13 dansk tid.