Dansk OL-drømmeslag: Rammer fra 73,8 meter

30-årige Joachim Brandt Hansen vandt i november sin første titel på Europa Touren.

Ved OL i Tokyo imponerede golf-spilleren også på åbningsdagen, skuffede så på andendagen, men i tredje runde natten til søndag stod danskeren for i hvert fald et enkelt drømmeslag.

På hul 2 stod sjællænderen 73,8 meter fra hullet, og med et lækkert andetslag på par-4-hullet fløj det høje chip ind på greenen, golfbolden hoppede et par gange og røg lige i hul til en fornem eagle.

- Sådan Joachim! Super. Hvor er det lækkert, tak for det. Det er klasse, lød det fra kommentatoren på Discovery+. (se tv-klippet af drømmeslaget i afspilleren over artiklen)

Joachim Hansen var en del af de spillere, der startede tredje runde på hul 10.

På hul 13 og 15 leverede han to birdier, men det blev udlignet da han lavede bogey på hul 16 og hul 1, inden drømmeslaget altså indtraf på det 348 lange hul 2.

Joachim B. Hansen lavede en eagle fra 73,8 meter. Foto: MURAD SEZER/Ritzau Scanpix

Frem mod klubhuset hentede danskeren yderligere to slag og sluttede runden i 67 slag - fire under par. Efter 66 slag i første runde og 73 slag i anden runde ligger Hansen på 206 slag eller syv under par.

Før fjerde og sidste runde søndag ligger Joachim Brandt Hansen nummer 17 med fem slag op til bronzen og syv slag op til den førende amerikaner Xander Schauffele.

Feltets anden dansker Rasmus Højgaard leverede sin hidtil bedste runde med 66 slag, men ligger samlet nummer 28 et enkelt slag efter Hansen.

