Dansk OL-håb sprudler: Jeg har aldrig følt mig bedre

Viktor Hald Thorups ansigt flækkede i et stort smil, da han fik skøjterne af og efter fredagens træning ved vinter-OL i Beijing.

Dagen før han skal høste frugten af fire års forberedelser, er den danske skøjteløber nærmest euforisk over den følelse, han har i benene på isen i den kinesiske hovedstad.

Han slår fast, at han føler sig i sit livs form.

- Åh, det føles godt. Det er næsten ubeskriveligt. Det er derfor, jeg kører på skøjter. Det er lidt som en lille opera, der spiller inde i hovedet, når jeg kører rundt derude. Jeg har aldrig følt mig bedre, siger Viktor Hald Thorup.

Han blev udråbt som Danmarks største - og eneste - medaljehåb ved OL, da han i december kørte sig ind på andenpladsen i massestart i en World Cup i Canada.

Siden har han forberedt sig minutiøst til 19. februar. Den hårde træning gjorde benene tunge i 5000-meterløbet for snart to uger siden. Men den efterfølgende nedtrapning har tilsyneladende haft den håbede effekt.

- 90 procent af tiden op til OL har været enormt svær, og jeg har ikke tænkt på andet, end at det var sindssygt hårdt. Der skal så meget til for at forbedre sig.

- Og så lige nu, hvor det bare spiller - det er så rart, siger Viktor Hald Thorup.

De vellykkede præstationer til træningen gør, at han kan gå ind til lørdagens massestart med ro i maven.

Han ved, at formen har ramt toppen på det helt rigtige tidspunkt.

- Jo bedre jeg er kørende, jo mere afslappet føler jeg, at jeg er. Når man træner til en massestart, ved man, at uanset om man er verdens bedste, så kan du ende med at blive sidst. Alt kan ske. Det har jeg hele tiden vidst.

- Det eneste, der kunne gøre mig nervøs, var, hvis jeg vidste, at jeg ikke havde niveauet. Det ved jeg nu, at jeg har, siger Viktor Hald Thorup.

Massestarten køres lørdag morgen dansk tid. Der er semifinaler fra klokken 8.00 og finale klokken 9.30.