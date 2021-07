Dansk OL-helt hevet og flået i fra alle sider

Den i al hast indkaldte fejring af medaljevinderen Jesper Hansen i Tokyo blev udsat i godt halvanden time.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) havde indkaldt til banket på Hotel New Otani klokken 12.30 dansk tid, men først klokken 14.00 dukkede hovedpersonen op med en skinnende sølvmedalje om halsen.

Den danske skeetskytte var siden medaljeoverrækkelsen fire timer tidligere blevet hevet og flået i fra alle sider, og det tog ekstra tid at komme væk fra skydebanen.

Det officielle pressemøde og dopingkontrollen trak ud - specielt fordi en af de andre medaljevindere pludselig var væk.

- Jeg måtte også lige runde mit eget hotel for at få et bad og rent tøj på, og så var der linet op med kage, og alle de ansatte kom ud for at fejre mig, siger Jesper Hansen.

- Jeg har ikke nået at have fat i nogen som helst derhjemme. Det skyldes, at jeg ikke har noget net på mobilen, og så bliver jeg flået fra det ene til det andet.

- Jeg fik lige 10 minutter til at nå i bad hjemme på hotellet, siger han.

Den danske skytte og OL-sølvvinder Jesper Hansen nåede med lidt forsinkelse frem til banket på DIF's hotel i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hele DIF-toppen bor på Hotel New Otani, og da de havde haft mulighed for at fejre medaljevinderen i en halv time, så gik Jesper Hansens tur videre fra DIF-banketten til OL-byen.

Her skulle den 40-årige skeetskytte ind til de øvrige danske atleter.

Den første danske OL-medalje har skabt god stemning i den danske lejr.

Jesper Hansen afviser på vejen ind mod OL-byen, at han skal forbi de øvrige danskere og give dem en peptalk.

- Nej, det skal jeg ikke. Det har de nok styr på. Men jeg vil ønske dem alt mulig held og lykke, og jeg håber, at de får en helvedes masse medaljer, siger skeetskytten.

