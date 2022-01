Dansk OL-krise: Lagt ned af corona

Knap to uger før vinter-OL er de to danske ishockeylandshold hårdt plaget af coronasmitte, der potentielt kan koste spillerne deltagelsen i Beijing.

Ifølge Danmarks Ishockey Union har både herre- og damelandsholdet lige nu fire smittede spillere.

- Det er ikke nogen optimal situation. Men erfaringerne viser, at det som regel ikke er så lange forløb, så vi satser på, at de når at blive clearet inden OL, siger unionens general manager, Kim Pedersen.

For de ramte spillere gælder, at de skal kunne præstere to negative test med 24 timers mellemrum for at få grønt lys til at deltage i legene.

Derefter skal de testes negative igen to gange i dagene op til afrejsen. Derfor bliver det for nogle af dem et kapløb med tiden.

Kvinderne flyver til Kina i et chartret atletfly på torsdag, mens mændene er med på den anden chartrede afgang mandag 31. januar.

Når spillerne ikke at blive virusfri inden da, er OL-døren dog ikke helt lukket.

- Der er mulighed for, at vi kan flyve spillere til Beijing senere. Der er heldigvis kommet flere flyafgange. De er enormt dyre, men vi har valgt at lade den mulighed stå åben, siger OL-presseansvarlig i Danmarks Idrætsforbund Jakob Draminsky.