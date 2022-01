Dansk OL-modstander er ramt af fire coronaafbud

Danmarks ishockeykvinder er for første gang nogensinde kvalificeret til vinter-OL, der afvikles i Beijing 4.-20. februar.

I det indledende gruppespil møder holdet blandt andre Sverige, der rejser til Kina med en decimeret trup.

Det svenske hold er således blevet ramt af fire tilfælde af corona, der holder de pågældende spillere ude af legene. Det skriver nyhedsbureauet TT.

Blandt andre målvogteren Sara Grahn er ude. Hun skulle ellers have deltaget i sit fjerde OL i træk.

- Jeg er forfærdelig skuffet, trist og sur. En lille forkølelse ødelægger en hel drøm og min sidste chance for at repræsentere Sverige ved et OL, skriver Grahn på Instagram.

Linnea Hedin, Emmy Alasalmi og Hanna Olsson er også blevet testet positiv for corona og er derfor blevet erstattet i den svenske trup.

Ud over Sverige møder Danmark også Tjekkiet, Japan og Kina i sin indledende gruppe ved OL.

Den danske trup på 23 spillere blev udtaget allerede 10. januar. Indtil videre er der ingen meldinger om afbud.

Afgang mod Beijing er i slutningen af januar, og Danmark sender et historisk stort hold på 62 atleter.

Det skyldes ikke mindst, at Danmark i ishockey og curling er kvalificeret hos både herrer og damer.