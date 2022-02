Dansk OL-nedtur efter drama: Kiksede uhyre svær sten

En sejr og et nederlag.

Det er status for de danske curlingkvinder ved OL i Beijing efter førstedagen.

Torsdag eftermiddag dansk tid tabte danskerne med 5-7 til USA, og dermed formåede skipper Madeleine Dupont og co. ikke at følge op på den gode OL-indledning, som holdet fik tidligere torsdag med en snæver sejr på 7-6 over Kina.

I dysten mod amerikanerne kom danskerne skidt fra start, da det lykkedes USA at stjæle et point i første ende, selv om danskerne havde fordel af sidste sten.

Danskerne fik udlignet, inden amerikanerne scorede to point i tredje ende, men igen svarede danskerne flot igen med to point i fjerde ende.

Halvvejs i opgøret var det helt lige, og i syvende ende havde danskerne en god chance for at score to point og bringe sig i front med 5-4, men det sidste indlæg kiksede.

I stedet var det helt lige på tavlen, der viste 4-4 - og med amerikansk fordel af at have sidste sten i ottende ende.

Den fordel udnyttede USA til at score to point, og så var der gigantisk pres på danskerne i niende ende, der blev uhyre spændende.

Skipper Madeleine Dupont havde med endens sidste sten mulighed for at vende kampen totalt på hovedet, men det krævede præcision et godt stykke ud over det sædvanlige at skubbe en amerikansk sten ned i en dansk og videre ned i en anden amerikansk sten, der så skulle helt ud af huset.

Det lykkedes ikke, og i stedet endte niende ende med et enkelt dansk point. Dermed amerikansk 6-5-føring og amerikansk fordel af sidste sten i sidste ende.

Det var en formsag for USA at gøre arbejdet færdigt. USA vandt sidste ende 1-0 og kampen 7-5.

De danske curlingkvinder skal i alt spille ni indledende kampe ved OL. Fredag er hviledag for kvinderne, mens der lørdag venter to kampe mod henholdsvis Japan og Schweiz.