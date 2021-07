Dansk overraskelse: I spil til medaljer

Den danske roduo i toer uden styrmand Frederic Vystavel og Joachim Sutton er klar til finalen ved OL, efter at duoen sluttede som nummer to i sin semifinale.

Vystavel og Sutton kom ellers til OL på et yderligt mandat, men de to danskere har vist imponerende roning ved legene i Japan - først i det indledende heat og nu i semifinalen.

I svære og oprørte vande lagde den danske båd sig op blandt de forreste fra start og førte længe semifinalen.

Fire både lå side om side halvvejs, men selv om Rumænien rykkede forbi danskerne til sidst, så var der på de sidste par hundrede meter ikke tvivl om, at danskerne ville være blandt de tre bedste, som ville ende i finalen.

Med præstationen og tiden i semifinalen er der nu reelle muligheder for en dansk medalje, hvis de kan holde niveauet i slutløbet. Danskerne præsterede næstbedste tid af alle finalisterne i semifinalerne.

Men mens kvalifikationen til OL-finalen formentlig er en overraskelse for mange, kommer den store bedrift ikke bag på hovedpersonerne selv.

- Vi har selvfølgelig ikke lavet så mange resultater før, men vi går ikke ud til et løb med en tanke om, at vi er underdogs. Vi går ud for at vinde og for at dominere, uanset om vi har gjort det før eller ej, siger Joachim Sutton.

- Vi har godt styr på vores følelser og på vores tanker. Vi startede med en tanke om, at vi skulle videre til finalen. Vi vidste, hvad vi skulle lave.

- I finalen går vi igen ud for at dominere og for at vinde. Spørger du os, synes vi, at mulighederne for en medalje er gode, siger Joachim Sutton.

Den danske succesduo har udstrålet ro og afklarethed under OL. De to roere er overbevist om, at noget af hemmeligheden er en evne til at tage det hele afslappet, når de ikke lige sidder i båden.

- Da vi skulle kvalificere os ved en regatta i Luzern, var der virkelig meget på spil. Men vi sagde: Lad os gå ud og have det sjovt, siger Frederic Vystavel.

- En af vores styrker er, at vi kan slappe af, når vi er på land. Vi tænker ikke over, at det er OL, og det er det største, forklarer han.

Til gengæld gik det slet ikke som håbet for landsmændene Lærke Rasmussen og Fie Udby i damernes toer uden styrmand i deres semifinale kort efter.

Danskerne fejlede fuldstændig i starten og var efter få tag en halv bådlængde bag de fem øvrige både. Der blev lavet flere fejl undervejs, og danskerne kom aldrig tilbage.

Rasmussen og Udby sluttede sidst i semifinalen og må nøjes med en B-finale.