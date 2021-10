Dansk pine: Tortur i baglokalet

Camilla Lyngsø, formand i Dansk Skøjte Union.

Hvad er dine tanker om det, der foregår derhenne?

- Mine tanker er ikke så meget, forstået på den måde, at det er ikke mine tanker, men den nuværende politik, som vi forholder os til og arbejder inde under.

Hvordan klæder I atleterne på?

- Atleterne har til opgave at gøre det, som atleterne nu engang skal, nemlig at udøve deres sport – uagtet hvor det foregår henne i verden. Det er ikke atleternes opgave at forholde sig det omkring begivenheden. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de ikke bliver sat i de situationer.

- De har jo ikke taget et valg om, at de skal det ene eller det andet sted hen. Det har andre, så de har jo ikke mulighed for at påvirke, hvor de skal hen.

Det er vel dem selv, der træder op på flyet, og ingen bliver vel tvunget i konkurrence…

- Det er der ikke. Men som atlet på det niveau, så er det jo ikke deres beslutning. At blande atleterne ind i det politiske ville jo være et virvar, hvor det ville være svært for atleterne at udøve deres sport.

Hvordan forholder I jer til at blive en del af Kinas sportswashing?

- Så længe, Danmark som nation ikke går ud og boykotter noget, så skal vi som sport heller ikke gå ud og boykotte noget. Tværtimod skal vi være til stede og prøve at påvirke rent idrætspolitisk, og det gør vi bedre ved at være der.

- Vi bakker 110% op om Danmarks Idrætsforbunds politik, og vi kan kun ændre på tingene ved at være synlige.

- Vores personlige holdninger er ikke vigtige, for det er ikke det, jeg er valgt til. Jeg er valgt til at føre sporten den rette vej.