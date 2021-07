Dansk sejr! Gidsel gravede Suez-kanalen

Danmark sled og slog et stærkt mandskab fra Egypten og skal nu øve sig i at stå tidligt op

Hvor er den mand dog utrolig. Mathias Gidsel strålede over alle andre, da Danmark slog Egypten 32-27 efter 14-15 ved pausen i kamp to ved OL.

Gidsel er fuldstændig frygtløs, når han i forrygende hast bevæger sig ind i rum, næsten kun HAN kan se. Han må være i stand til at fjerne legemsdele som eksempelvis en højre arm og sætte den på igen, når han er fløjet forbi en modstander og afslutter.

Mathias Gidsel snoede sig som en vestjysk ål på vej fra Borris med kurs med Rinkøbing Fjord. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som regel går bolden i kassen, når han som mod egypterne har gravet sin helt egen Suez-kanal! I dag skete det otte af ni gange.

Han nåede endda til sidst at lette omkring 14 meter fra gulvet og gribe et egyptisk forsøg på tomt mål...

Den 22-årige back leverede en ny pragtpræstation mod en svær modstander, hvor hans fodfinter vel truede med at sende adskillige modspillere ud med forstuvninger – i det omfang, de nåede at flytte skoene. Det gjorde de ofte ikke!

Den menneskelige torpedo fra Skjern scorede flotte mål og skaffede en buket straffekast på en eftermiddag – eller dansk morgen – hvor OL-turneringen for alvor begyndte for Danmark oven på den lette overkørsel af Japan i premieren.

Men puha! Det kom hurtigt til at ligne en genudsendelse af VM-kvartfinalen, hvor Egypten pressede Danmark ud over afgrunden – og ind på land igen – men så med den lykkelige udgang, at Danmark vandt 39-38. Efter to gange tænderklaprende forlænget spilletid og straffekast med Mikkel Hansen siddende ukampdygtig i skammekrogen med rødt kort.

Egypten spillede fremragende, og det danske forsvar fik hverken fat i de rapfodede, de høje, de stærke eller de solidt flækkende afrikanske bombardører i en heftig start, hvor der pludselig stod 1-4 – efter tre minutter…

Væk var den brutale danske koncentration fra Japan-kampen, angrebsspillet haltede med en lettere stresset Mikkel Hansen, der godt nok plaffede straffekast efter straffekast ind – men også spillede pressede bolde videre, skød skidt og lavede fejl.

Han løftede sig heldigvis gevaldig efter pausen i rollen som straffekastskytte og manden med næstsidste hånd på bolden. Som skytte er der et stykke, før kikkertsigtet er indstillet, men den, han bankede ind i slutningen til 29-26… Den fejlede sgu ikke så meget!

Men starten… Når Magnus Landin så sendte et frit fløjskud flere meter forbi, og Lasse Andersson igen ramte over mål i en relativt ubekymret situation, så skulle det blive mere slidsomt, end det havde behøvet at blive.

Danmark fik tæt kontakt igen og kom på lige ved 10-10, men missede hver gang, holdet havde chancen for at gå forbi egypterne. Efter 14-15 ved pausen kom forløsningen så, da de i dagens anledning hvidblusede gik i front på to hurtige kasser efter pausen og på 16-15.

Føringen blev øget til plus to ved 19-17, og Danmark strøg på plus tre ved 23-20, da Mathias Gidsel kom blæsende fra modsatte side, ind i feltet og lagde et følt, skruet lob perfekt over den egyptiske keeper. Klasse!

I øvrigt en tro kopi af en kasse, der fik Morten Olsen og Michael Damgaard til at løfte øjenbrynene i anerkendelse, da de sad bænket til testkampen mod Sverige i Hillerød.

Kampen ud holdt danskerne stand foran plus to eller tre og virkede relativt komfortable. Ikke mindst i spillet syv mod seks, der blev implementeret med perfektion. Niklas Landin fik pænt fat og holdt sig på 35 procent, Mads Mensah gjorde en fin entré – og Gidsel blev bare ved.

Niklas Landin blev ramt hårdt i panden til sidst af et etyptisk flæk, men kunne rejse sig efter at have sundet sig lidt.

Næste opgave er Bahrain, der skal spilles klokken ni om morgenen på onsdag. Det er kl. to om natten dansk tid…