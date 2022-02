Dansk skuffelse: Her gør det ondt

Chef de mission i Danmarks Idrætsforbund, Mikkel Sansone Øhrgaard, mener, at man godt kan tillade sig at være skuffet over den danske indsats til OL i Beijing

Det blev heller ikke denne gang, at Danmark bragede igennem på den store internationale scene og sikrede sig medaljer til et vinter-OL.

Legene, der i år foregik i Beijing, blev en blandet fornøjelse for de danske OL-fans, der kunne se atleterne ende på de mindre gode pladser i flere konkurrencer.

Mikkel Øhrgaard understreger, at der er mange nuancer, når man laver en generel vurdering af alle aktørernes indsats, men han havde især store forventninger til de danske speedskatere og curlingkvinder, som var nogle af dem, der kunne have fået bedre placeringer.

- Jeg synes godt, at man kan være ærgerlig. Jeg synes godt man kunne have større forventninger til nogle af de danske atleter. Her tænker jeg på speedskaterne, Viktor Hald og Stefan Due Schmidt. Forventningerne var helt klart finalepladser. Det endte med at blive meget taktisk, og vi var meget skuffede. Det ved jeg, at drengene også var.

- Derudover er curlingkvinderne et godt sammenspillet hold. De skal kunne spille med om de gode pladser i konkurrencen. De var ikke skarpe nok, da det gjaldt. Det var stolpe ud, og det er jeg rigtig ærgerlig over.

Den danske skipper, Madeleine Dupont, til OL i Beijing. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Opture og nedture

Med 62 repræsentanter var der i år rekordmange danske atleter med til de olympiske vinterlege i Kina. Der har både været op- og nedture, og DIF's chef de mission mener, at det var en jævn indsats.

- Vi har ikke underpræsteret. Vi havde forventet mere af de danske atleter, men vi har ikke underpræsteret, når man kigger på det generelle billede. Den generelle indsats er, hvad man kan forvente af et land som Danmark, der ikke er den største vintersportsnation.

Selvom det ikke blev metal til Danmark, var der ifølge Mikkel Øhrgaard flere lyspunkter under OL. Her peger han blandt andet på det danske landshold i ishockey, som spillede sig i kvartfinalen.

- De danske ishockeyherrer har virkelig været gode. Det har været en god historie, og de har været med til at skabe begejstring ikke kun i landsholdslejren, men også derhjemme, hvor der er kommet mere fokus på ishockey, og fansene har set at Danmark kan spille op med de bedste.

Også den danske alpine skiløber, Casper Dyrbye, der sluttede som nummer top-30 i slalomkonkurrencen, bliver fremhævet som en positiv oplevelse.

- Det er et fremragende resultat, selvom top-30 ikke lyder af meget. Det er det bedste resultat i mange år.

De danske ishockeyherrer overraskede stort ved OL i Beijing, hvor de kom helt til kvartfinalen. Foto: Brian Snyder/Reuters

Fremtiden for dansk vintersport

- Nu skal vi hjem og evaluere. Vi skal se på hvert eneste forbund, og se hvor vi kan optimere vores chancer for bedre placeringer. Vi har potentiale til at opnå mere og bedre resultater, siger Mikkel Øhrgaard.

- Økonomi er også altid en afgørende faktor. Vi skal kigge på strukturerne, og der er rigtig mange ting i spil, hvis vi skal gøre os gældende til OL.

Han kan godt forstå, hvis der sidder nogle danske fans derhjemme og er skuffet over indsatsen.

- Vi er også skuffet. Det er både deltagere og trænere. Man håber jo altid på de bedste resultater, når man stiller op til de olympiske lege.

Vinter-OL i 2026 bliver afholdt i de norditalienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo.