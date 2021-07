Dansk sprinter kommer med til OL på 100-meterdistancen

Danmark sender en 100-meterløber til OL i Tokyo.

Kojo Musah er udtaget til sommer-OL, skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF), og han bliver dermed den første mandlige danske 100-meterløber til et OL siden 1928.

Musah er også med i 4x100 meter, hvor også Tazana Kamanga-Dyrbak, Frederik Schou-Nielsen, Simon Hansen, Kristoffer Hari og Emil Mader Kjær er udtaget til det endelige OL-hold.

I alt 17 atleter er udtaget til det danske atletikhold, som skal med til OL.

- På vegne af hele vores atletikfamilie er jeg utrolig stolt af det hold af atleter, vi nu sender til Tokyo, siger Bo Overgaard, der er elitechef i Dansk Atletik, i en pressemeddelelse.

- At vi som en forholdsvis lille atletiknation målt i international målestok har hele seks individuelt kvalificerede atleter til et OL, foruden at vi har både en herre- og en kvinde-stafet på 4x100 meter kvalificeret, burde i virkeligheden ikke kunne lade sig gøre.

- Men det er lykkedes, fordi vi har et kuld af fremragende atleter, en langsigtet plan og modet til at tage de svære beslutninger undervejs.

- Og fordi Team Danmark, DIF og de særlige OL-fondsmidler støtter op om vores setup, siger han.

Musah vandt i sidste måned DM-finalen i tiden 10,14 sekunder og forbedrede dermed sin egen danske rekord med tre hundrededele af et sekund. Den tidligere rekord nåede kun at stå i 11 dage.

Guldet vandt han foran Kristoffer Hari, der spænede i mål i tiden 10,22 sekunder, mens Simon Hansen lige nøjagtig besejrede Frederik Schou-Nielsen i en duel om bronze.

Hækkeløberen Sara Slott Petersen, der i OL i Rio i 2016 vandt sølv, skal sammen med sejleren Jonas Warrer være fanebærer under indmarchen ved OL i Tokyo.