Danske golfere slipper for sværm af sydkoreanere til OL

Der er sydkoreanerne her, der og alle vegne inden for kvindegolfen.

31 af spillerne i top-100 kommer fra Sydkorea, og flere af dem hører til de absolut bedste.

De to danskere Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen slipper dog for en stor del af de mange sydkoreanerne, når kvinderens olympiske golfturnering går i gang natten til onsdag dansk tid.

Hver nation må maksimalt stille med fire spillere, og det betyder, at Sydkorea 'blot' stiller med Jin Young Ko, In Bee Park, Sei Young Kim og Danielle Kang ved legene i Tokyo.

Den sydkoreanske kvartet hører dog alle til i top-6 i verden, så de kommer formentlig til at kæmpe med i toppen.

- Alle de bedste er med, men bredden er ikke lige så stor, som vi er vant til.

- Sydkorea har blandt andre kun fire spillere med, og de har altså over 30 spillere i top-100, og det betyder alt andet end lige, at chancen for at vinde for os danskere er større end i en normal turnering, siger Nanna Koerstz Madsen.

Hvorfor sydkoreanerne er så rigt repræsenteret, har hun også et bud på.

- De har bare en anden kultur. De bliver taget ud af skolen og sat på en golfbane, fra solen står op, til den går ned. I Danmark har vi lidt en anden tilgang til det og tænker mere på det hele menneske, siger Nanna Koerstz Madsen.

Emily Kristine Pedersen har desuden noteret sig, at mange af de sydkoreanske spillere hurtigt forsvinder igen.

- De er ikke med lige så længe som eksempelvis de europæiske, hvor nogle kan spille til de er 40 år og komme tilbage, efter at de har fået et barn. De sydkoreanske spillere ser vi typisk ikke meget længere, end til de er 30 år, siger hun.

Selv om en stor del af sydkoreanerne er væk, når det går løs i kvindernes olympiske golfturnering, så bliver det svært at hente en medalje, vurderer de to danskere.

- Ingen af os har vundet på LPGA eller en major, så det vil være første gang, hvis vi skulle vinde så stor en turnering. Men vi har før spillet med oppe i toppen, og man kan da håbe, at man kan få det til at flaske sig, siger Nanna Koerstz Madsen.

Emily Kristine Pedersen håber på det bedste, men erkender også, at det bliver svært.

- Vi spiller 25 gange om året, og har man en god sæson, så vinder man én gang. Sådan er det for alle. Vinder man to-tre gange på et år, så gør du noget ekstraordinært.

- Både Nanna og jeg har alligevel vist, at hvis vi rammer en god uge, så kan vi godt vinde en guldmedalje, siger hun.

Nanna Koerstz Madsen indleder OL-turneringen i Tokyo klokken 02.25 natten til onsdag dansk tid, men Emily Kristine Pedersen teer ud godt 20 minutter senere.