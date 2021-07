Danske Maja tyvstartede OL i bagende varme

Sammen med roeren Sverri Nielsen tyvstartede Maja Jager OL, allerede inden åbningsceremonien finder sted fredag eftermiddag dansk tid.

Den 29-årige danske bueskytte skød kvalifikation natten til fredag dansk tid og endte på en samlet 25. plads med 649 point.

I bueskydning har man en kvalifikationsrunde, hvor samtlige 64 deltagere skyder 72 pile for at afgøre seedningen videre i turneringen.

- Jeg er okay tilfreds med min skydning - og også rangeringen. 25 er okay. Selvfølgelig vil man gerne så langt op som muligt, men det er svært at sige, hvad der sker, når man står inde på finalebanen, lød det fra Maja Jager umiddelbart efter hun havde skudt sin sidste pil.

Maja Jager blev nummer 25 i kvalifikationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kvalifikationen blev spillet i bagende varme på en stor bane, hvor samtlige 64 skytter stod side om side og skød seks pile ad gangen i to timer.

Maja Jager, der har boet fem år i Sydkorea, led dog ikke nævneværdigt i varmen.

- Jeg har det okay i varmen, det generer mig ikke så meget. Jeg tror, det er, fordi jeg har haft fem år i Asien, hvor jeg har kunnet vænne mig til varmen. Så man kan nok godt sige, at jeg er mere tolerant over for varmen end så mange andre danskere.

Maja Jager i dialog med sin træner undervejs i kvalifikationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Kvindernes bueskydning fortsætter 27. juli, hvor knockout-fasen foregår på imponerende Yumenoshima Park Archery Field, som desværre for Maja Jager og konkurrenterne bliver tomt for tilskuere

- Det er et virkelig flot stadion med virkelig høje tribuner, så det havde været fedt, hvis der var tilskuere derinde. Det er ærgerligt, men vi tager det, som det er. Det skal nok blive nervepirrende alligevel, grinede hun.

Sydkoreaneren San An vandt kvalifikationen og satte samtidig olympisk rekord med 680 point.