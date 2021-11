Danske OL-atleter får 50 mio. mere

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark har modtaget en donation på 50 millioner til sit arbejde frem mod OL og PL i Paris i 2024.

Det er Kirkbi, der er ejet af Lego-familien Kirk Kristiansen, der donerer pengene. Det oplyser DIF i en pressemeddelelse.

Kirkbi donerede også 50 millioner kroner frem mod legene i Tokyo, der blev afviklet i sommer, og den dobbelte bronzevinder Emma Aastrand Jørgensen var én af de atleter, der nød godt af midlerne.

- Støtten fra Kirkbi gjorde, at jeg kunne leve som professionel op til OL i Tokyo uden at have konstant ondt i maven over, hvordan det hele skulle hænge sammen.

- Jeg kunne trække vejret roligt og holde fuld fokus på mine forberedelser. Det er en fantastisk nyhed, at de også bakker op om os frem mod Paris-legene, siger Emma Aastrand Jørgensen.

Afsindigt vigtige

Team Danmarks administrerende direktør, Peter Fabrin, er dybt taknemmelig og kalder Kirkbi og andres donationer for 'afsindigt vigtige'.

Viktor Axelsen og Anne-Marie Rindom med deres OL-guldmedaljer fra Tokyo. Det er sandsynligt, at de to igen vil være med, når legene når til Paris om godt to et halvt år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Medaljer koster penge, og vi har svært ved at følge med den internationale udvikling, hvor mange lande investerer massivt i eliteidræt.

- De danske atleters præstationer ved OL og PL er noget af det, der samler og inspirerer hele Danmark, og vi føler os stolte som danskere, når atleterne står på medaljeskamlen og ser Dannebrog stryge til tops, siger Peter Fabrin.

Også 50 mio. fra Salling

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nyeste donation skal fordeles, understreger Søren Simonsen, der er chef de mission for det danske OL-hold.

- Vi skal selvfølgelig støtte dem, som har potentiale til at vinde medaljer, men vi skal også forsøge at identificere og supporte fremtidens stjerner, som også kan komme i spil til Paris.

- Vi kommer sikkert til at yde støtte til nogen, som ender med ikke at kvalificere sig til OL eller PL, men sådan er vilkårene, for sport er heldigvis ikke 100 procent forudsigeligt, siger Simonsen.

Team Danmark meddelte i oktober, at Salling Fondene har doneret 50 millioner kroner frem mod legene i Paris i 2024.