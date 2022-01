Danske OL-deltagere testet positive i Kina

Lørdag morgen dansk tid var meldingen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), at ingen af de danske atleter, der er rejst til vinter-OL i Beijing, var blevet testet positive med coronavirus.

Lørdag middag er der anderledes nyt i den sag.

DIF oplyser således i en skriftlig meddelelse til Ritzau, at de to ishockeyspillere Lilli Friis-Hansen og Kristine Melberg er blevet testet positive ved ankomst til Beijing.

- Det er super ærgerligt og allermest synd for de to spillere. Men vi er dog fortrøstningsfulde, da der er tale om to spillere, som var smittet med corona relativt kort før afrejse.

- Vi håber og tror derfor, at de hurtigt er tilbage på den olympiske is, hvor de andre spillere allerede er i gang med træningen, siger Mikkel Sansone Øhrgaard, der er dansk delegationsleder i Beijing, i en meddelelse.

De to spillere er nu i isolation på et hotel, de har ingen symptomer og er ved godt mod, oplyser DIF. Alle, der har været i nærkontakt med de to spillere, er blevet testet negative.

Når Lilli Friis-Hansen og Kristine Melberg kan fremvise to negative coronatest med 24 timers mellemrum, kan de forlade isolationen og slutte sig til deres holdkammerater.

De danske ishockeykvinder fløj torsdag til Beijing sammen med flere norske og svenske OL-atleter. Blandt nordmændene og svenskerne har flere afleveret positive coronatest efter ankomst fredag.

Den svenske langrendsløber Leo Johansson er en af dem. Mikkel Sansone Øhrgaard fortalte tidligere lørdag Ritzau, at ingen i den danske delegation havde været i nærheden af Johansson. Det gentager han lørdag middag.

Han understreger desuden, at Lilli Friis-Hansen og Kristine Melberg er blevet gennemtestet inden afgang til Beijing.

- Da de to spillere har været smittet i løbet af de seneste 30 dage før afrejse, så har de været igennem et yderligere testforløb med negative test til følge, og de har fået godkendt indrejse af de olympiske værter.

- For at gå med livrem og seler er spillerne også blevet testet i deres træningscamp op til legene, selv om det ikke var et krav fra værterne.

- Reelt har de to spillere derfor fremvist fem negative testresultater kort før afrejse fra Danmark. Derfor er vi fortrøstningsfulde omkring en hurtig tilbagevenden til OL-byen, siger delegationslederen.

OL sparkes i gang med åbningsceremoni 4. februar.