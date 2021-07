Danske OL-heste ramt af jetlag

Rejsen fra Danmark til OL i Tokyo har givet de fire danske dressurheste en smule jetlag.

Det er en uge siden, at hestene blev fløjet fra Europa til Japans hovedstad, og de har nu indstillet sig på den japanske døgnrytme og vænnet sig til de nye forhold.

Det fortæller dressurrytteren Cathrine Dufour, inden hun natten til lørdag tager hul på sit andet OL.

Ud over Dufour består det danske dressurhold af Nanna Skodborg Merrald og Carina Cassøe Krüth samt reserven Charlotte Heering. De melder om stor tro på et dansk topresultat i holdkonkurrencen.

- Hestene sov rigtig meget de første dage. Man kunne godt mærke, at de har været under transport, så det tog lige et par dage at falde til.

- Alle fire heste har taget det superflot. De har fået sovet godt igennem - ligesom os selv. Vi har været ude at træne de seneste dage, og det ser virkelig godt ud det hele, siger Cathrine Dufour.

OL-rejsen for de danske heste startede, da de i begyndelsen af juli blev fragtet til en uges karantæne i tyske Aachen. Herfra gik turen videre til Liège, hvorfra hestene blev fløjet til Japan.

- Hestene er vant til at rejse. Om de flyver eller er ude at køre, er det samme, forklarer Dufour.

- Der var en dansk dyrlæge med på flyet, hvis nogle af dem skulle blive bange, men det er gået fuldstændig glat, og efter at de landede, blev de fragtet ud til anlægget, siger hun.

For fem år siden ved OL i Rio opnåede Danmark en sjetteplads i holdkonkurrencen i dressur.

- Vores hold er bare bedre nu. Vi er et meget skarpere hold og har slået stor set alle, der er med. Tyskerne er ekstremt stærke, men vi ligger godt til i forhold til en medalje, siger Dufour.

Generelt er de danske dressurryttere godt tilfredse med forholdene i Japan, hvor coronarestriktioner betyder, at legene afholdes uden tilskuere.

Atleterne skal bære mundbind, aflevere jævnlige spyttests og dagligt have tjekket deres temperatur.

- OL er stadig ekstraordinært. Vi kan ikke gå ud og spise eller se på turistattraktioner, men det er lige så stor en oplevelse at være i den olympiske landsby.

- Det er super velorganiseret og bedre end Rio, siger Cathrine Dufour.

Ud over dressurholdet, der både skal i konkurrence individuelt og som hold, stiller Danmark med Peter Flarup i military og Andreas Schou i ridebanespringning.