Danske speedskatere misser OL-finale

Det bliver ikke til dansk deltagelse i OL-finalen i herrernes massestart i speedskating.

Hverken Stefan Due Schmidt eller Viktor Hald Thorup formåede at avancere fra semifinalerne lørdag formiddag dansk tid, selv om de på hver deres måde var tæt på.

Stefan Due Schmidt var med i den første semifinale, og her blev han offer for et tæt løb med en hård positionskamp.

Han passerede målstregen som nummer syv, og dermed var han én placering fra at tage spurtpoint på målstregen. Da han heller ikke havde taget point i spurterne undervejs, blev han derfor noteret for en 12.-plads ud af de 15 startende deltagere.

Viktor Halds semifinale udviklede sig til et taktisk slag, da japaneren Ryosuke Tsuchiya og canadieren Jordan Belchos distancerede alle de øvrige løbere på de første tre spurter.

Dermed kunne et enkelt spurtpoint undervejs måske gøre underværker i jagten på en af de otte finalepladser, og netop det point rakte Viktor Hald Thorup ud efter.

Danskeren blev nummer tre i den tredje spurt, og havde de to førende løbere holdt hjem, havde danskeren været i OL-finalen.

Men udbryderne Tsuchiya og Belchos var allerede sikre på finalepladser, så de slappede af i løbets sidste del. Derfor kunne tilpas mange løbere overhale dem og Viktor Hald Thorup, at danskeren måtte nøjes med en tiendeplads.

Ved vinter-OL i Pyeongchang for fire år siden blev Viktor Hald Thorup nummer fem i finalen. Det er Danmarks bedste individuelle resultat ved vinter-OL nogensinde.

Du kan se Viktor Hald Thorups løb her: