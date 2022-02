Dansker endelig ude af kinesisk 'fængsel': 'Føler mig som kriminel'

Den danske ishockeylandsholdsspiller Nick Olesen er kommet ud af den isolation, han har befundet sig i de seneste ti dage ved vinter-OL i Beijing.

Det oplyser formanden i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp.

- Vi har fået Nick ind i den olympiske by, hvor han er ankommet torsdag aften (lokal tid, red.).

- Jeg har talt med ham, og det er en kæmpe lettelse både for ham og os, at vi er kommet dertil nu, siger Hans Natorp.

Dermed kan Olesen genoptage træningen med holdkammeraterne og håbe på at komme i betragtning til at få olympisk debut ved legene i den kinesiske hovedstad.

Trods den positive nyhed er der fortsat stor utilfredshed med det, Nick Olesen og den anden isolerede dansker, Matthias Asperup, har været igennem under OL-opholdet.

Ud over at have været isoleret og reelt indespærret i ti dage har de levet under forhold, som spillerne selv og DIF beskriver som dybt kritisable.

- At Nick er kommet ud, ændrer ikke på den fuldstændig håbløse situation, han har været i. Han har ikke fået lov at passe det at være atlet i ti dage. Det er helt uacceptabelt.

- Men rent menneskeligt er det en ubeskrivelig lettelse, at han nu er ude, siger Hans Natorp.

Nick Olesen røg i isolation, da hans coronatest ved ankomst til Beijing viste for lave CT-værdier, formentlig som følge af tidligere smitte.

Siden har han siddet isoleret og absolut ikke været tilfreds med de forhold, han blev budt på.

- Jeg føler mig lidt som en kriminel og har en følelse af, at jeg sidder i fængsel. Men jeg tror, at forholdene i et dansk fængsel er bedre, end dem vi har her, sagde han onsdag til Ritzau i telefonen fra sit hotelværelse.