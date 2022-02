Dansker fik tæsk af superstjerne

Der er smil på læben og ro i sindet hos Viktor Hald Thorup, selv om den danske skøjteløber sakkede et godt stykke agterud på 5000-meteren ved OL i Beijing.

Det var helt som forventet, at den 27-årige vestsjællænder intet kunne stille op i sit heat i direkte duel med den tredobbelte OL-guldvinder på distancen Sven Kramer.

At Thorup kørte 11 sekunder langsommere end sin egen personlige rekord, kommer heller ikke som nogen overraskelse.

- Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle køre efter en personlig rekord. Isen her er ikke forfærdelig hurtig. Det er en præstation, jeg er stolt af, siger Viktor Hald Thorup.

Han halsede efter fra start mod den 35-årige hollænder, der som vanligt var hurtigt ude af starthullerne.

Thorup forsøgte at holde sit eget stabile tempo og fremfor alt undgå at løbe tør for kræfter undervejs.

- Jeg har ikke følt mig så stabil i de seneste uger, men det er gået bedre og bedre, og denne præstation er en bekræftelse på, at jeg er, hvor jeg skal være, siger han.

At han netop blev parret med Kramer, er en historie i sig selv.

Hollænderen er en levende legende i speedskating og har været en slags idol for Viktor Hald Thorup.

- Det var en vild oplevelse, men i selve løbet var det ikke noget, jeg tænkte på. Jeg vidste, at han er en hurtig starter, og jeg var klar over, at jeg ikke skulle forsøge at følge med ham eller matche ham fra start, siger Thorup.

Han stillede op med den langsomste personlige rekord af alle 20 løbere i feltet.

Derfor kan det betragtes som en lille succes, at han i hvert fald undgår at blive sidst. Italieneren Andrea Giovannini brugte således lidt over et sekund mere på at skøjte de fem kilometer.

Viktor Hald Thorup har langt større personlige ambitioner i massestarten 19. februar. Her stræber danskeren efter at ende på medaljepodiet, og han mener selv, at søndagens præstation sender gode signaler.

- Det ser godt ud i forhold til om 13 dage. Det her er en god indikator, og jeg har fået rystet nogle OL-nerver af mig, siger Viktor Hald Thorup.

5000-meteren er fortsat i gang, og danskerens slutplacering ligger endnu ikke fast.